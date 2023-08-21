Bir ayda 10 kilo verdiren 4 etkili yeme alışkanlığı!
Bir ayda nasıl 10 kilo verebileceğinizi merak ediyorsanız, diyetinize iyice bir göz atmanız ve bazı gerekli ayarlamaları yapmanız gerekir. Başlamak üzere olduğunuz gibi, kilo vermeye benzer bir yolda ilerlemiş olan kişilerden başarı hikayeleri duymak her zaman motive edicidir. Bu nedenle, araştırmalar bir ayda 10 kilo veren insanların en iyi beslenme alışkanlıkları hakkında her şeyi ortaya koydu!
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Kilo vermek kişiye özgüdür ve bazıları için işe yarayan, diğerleri için en iyi sonucu vermeyebilir. Ancak bu hikayeler, ipuçları ve püf noktaları, kilo verme yolunda kendi kişisel yolculuğunuza çıkarken sonsuz ilham kaynağı olabilir. Halihazırda hedef kilolarına ulaşmış kişilerin bu sağlıklı beslenme alışkanlıklarına göz atın.
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Nihayet Full, Nihayet Slim kitabının yazarı ve beslenme uzmanı Doktor Lisa Young, bu kişilerin sırayla izledikleri yeme alışkanlıklarına ilişkin uzman görüşlerini paylaşıyor. Herhangi bir başarılı kilo verme rejiminde olduğu gibi, düzenli egzersiz yapmak, stres seviyenizi yönetmek ve her gece yeterince dinlendirici Z'ler almak oyundaki kilit oyunculardır.
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BOL SEBZE YİYİN
Young, "Sebze tüketimi tokluk hissi yaratırken kalorisi doğal olarak düşüktür. Sizi daha uzun süre tok tutan ve iştahı düzenlemeye ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olan lif açısından zengindir. Sebzeler, kalori açığı varken vücudun beslenme ihtiyaçlarını korumaya yardımcı olan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir." diye açıklıyor.
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BİR KALORİ AÇIĞI OLUŞTURUN
Gerçekten bağlı kalacağınız bir kalori açığı oluşturmak, kilo vermenize yardımcı olabilir. Çünkü vücudunuz bir enerji kaynağı olarak yağ olarak depolanan enerjiyi kullanmaya başlayacaktır. Young, "Kalori açığı oluşturmak için fiziksel aktiviteyi artırmanız ve diyetinizde değişiklikler yapmanız gerekir. Bu, kalori alımını azaltarak ve fiziksel aktivite düzeylerini artırarak yapılabilir, böylece zamanla kilo kaybına yol açan bir enerji dengesizliği yaratılabilir. Diyet, vücudun beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için yine de çeşitli yiyeceklerden oluşmalıdır." diye açıklıyor.
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KARBONHİDRATI KESİN
Tamamen doğal takviyeler satan bir marka olan Natasha Brand, bir ayda 10 kilo veren PKOS'lu birinin TikTok'unu yayınladı. Marka, diyetlerinden karbonhidratı kestiklerini, ağırlık çalışması yaptıklarını ve PKOS takviyeleri aldıklarını açıkladı.
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Taze pişmiş kekler ve kruvasanlar düpedüz lezzetlidir, ancak kilo verme çabalarınıza herhangi bir iyilik yapmazlar. İnatçı vücut ağırlığını eritmek istiyorsanız, oyunun adı karbonhidratı azaltmaktır.
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Young'a göre, "Daha az karbonhidrat tüketimi, bir enerji kaynağı olduğu için kilo vermeye yardımcı olur ve mevcut olmadığında vücut, yağ kaybına yol açan depolanmış yağı kullanmaya başvurur. Karbonhidrat alımını azaltmak, aynı zamanda tokluğu da artırır. Acıkmayı ve yemek yeme isteğini önler. Karbonhidratlar protein ve yağlara göre daha hızlı sindirilir, bu nedenle tüketilmesi açlık hissine yol açarak aşırı yemek yemeye ve kilo almaya neden olabilir."
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BALIK GİBİ ÖĞÜNLERDE YAĞSIZ PROTEİNLERİ SEÇİN
TikToker Nicole'ün videosunda balık gibi yağsız protein içeren birçok yemek gösteriyor. Kilo vermek istediğinizde yağsız proteinleri tercih etmek akıllıca bir fikir çünkü yağ oranı yüksek diğer protein kaynaklarına kıyasla oldukça düşük kaloriye sahipler.
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Young, "Yağsız protein, tokluğu artırmaya ve istekleri azaltmaya yardımcı olur, böylece porsiyon kontrolünü teşvik eder ve öğünler arasında atıştırmayı önler. Yağsız protein tüketimi, kas yıkımını önlediği için kilo kaybı sırasında bile kas kütlesini korur." diye açıklıyor.
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