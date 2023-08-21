Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Bir ayda 10 kilo verdiren 4 etkili yeme alışkanlığı! İdeal kilonuza ulaşmak için bunları yapın

        Bir ayda 10 kilo verdiren 4 etkili yeme alışkanlığı!

        Bir ayda nasıl 10 kilo verebileceğinizi merak ediyorsanız, diyetinize iyice bir göz atmanız ve bazı gerekli ayarlamaları yapmanız gerekir. Başlamak üzere olduğunuz gibi, kilo vermeye benzer bir yolda ilerlemiş olan kişilerden başarı hikayeleri duymak her zaman motive edicidir. Bu nedenle, araştırmalar bir ayda 10 kilo veren insanların en iyi beslenme alışkanlıkları hakkında her şeyi ortaya koydu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kilo vermek kişiye özgüdür ve bazıları için işe yarayan, diğerleri için en iyi sonucu vermeyebilir. Ancak bu hikayeler, ipuçları ve püf noktaları, kilo verme yolunda kendi kişisel yolculuğunuza çıkarken sonsuz ilham kaynağı olabilir. Halihazırda hedef kilolarına ulaşmış kişilerin bu sağlıklı beslenme alışkanlıklarına göz atın.

        • 2

          Nihayet Full, Nihayet Slim kitabının yazarı ve beslenme uzmanı Doktor Lisa Young, bu kişilerin sırayla izledikleri yeme alışkanlıklarına ilişkin uzman görüşlerini paylaşıyor. Herhangi bir başarılı kilo verme rejiminde olduğu gibi, düzenli egzersiz yapmak, stres seviyenizi yönetmek ve her gece yeterince dinlendirici Z'ler almak oyundaki kilit oyunculardır.

        • 3

          BOL SEBZE YİYİN

          Young, "Sebze tüketimi tokluk hissi yaratırken kalorisi doğal olarak düşüktür. Sizi daha uzun süre tok tutan ve iştahı düzenlemeye ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olan lif açısından zengindir. Sebzeler, kalori açığı varken vücudun beslenme ihtiyaçlarını korumaya yardımcı olan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir." diye açıklıyor.

        • 4

          BİR KALORİ AÇIĞI OLUŞTURUN

          Gerçekten bağlı kalacağınız bir kalori açığı oluşturmak, kilo vermenize yardımcı olabilir. Çünkü vücudunuz bir enerji kaynağı olarak yağ olarak depolanan enerjiyi kullanmaya başlayacaktır. Young, "Kalori açığı oluşturmak için fiziksel aktiviteyi artırmanız ve diyetinizde değişiklikler yapmanız gerekir. Bu, kalori alımını azaltarak ve fiziksel aktivite düzeylerini artırarak yapılabilir, böylece zamanla kilo kaybına yol açan bir enerji dengesizliği yaratılabilir. Diyet, vücudun beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için yine de çeşitli yiyeceklerden oluşmalıdır." diye açıklıyor.

        • 5

          KARBONHİDRATI KESİN

          Tamamen doğal takviyeler satan bir marka olan Natasha Brand, bir ayda 10 kilo veren PKOS'lu birinin TikTok'unu yayınladı. Marka, diyetlerinden karbonhidratı kestiklerini, ağırlık çalışması yaptıklarını ve PKOS takviyeleri aldıklarını açıkladı.

        • 6

          Taze pişmiş kekler ve kruvasanlar düpedüz lezzetlidir, ancak kilo verme çabalarınıza herhangi bir iyilik yapmazlar. İnatçı vücut ağırlığını eritmek istiyorsanız, oyunun adı karbonhidratı azaltmaktır.

        • 7

          Young'a göre, "Daha az karbonhidrat tüketimi, bir enerji kaynağı olduğu için kilo vermeye yardımcı olur ve mevcut olmadığında vücut, yağ kaybına yol açan depolanmış yağı kullanmaya başvurur. Karbonhidrat alımını azaltmak, aynı zamanda tokluğu da artırır. Acıkmayı ve yemek yeme isteğini önler. Karbonhidratlar protein ve yağlara göre daha hızlı sindirilir, bu nedenle tüketilmesi açlık hissine yol açarak aşırı yemek yemeye ve kilo almaya neden olabilir."

        • 8

          BALIK GİBİ ÖĞÜNLERDE YAĞSIZ PROTEİNLERİ SEÇİN

          TikToker Nicole'ün videosunda balık gibi yağsız protein içeren birçok yemek gösteriyor. Kilo vermek istediğinizde yağsız proteinleri tercih etmek akıllıca bir fikir çünkü yağ oranı yüksek diğer protein kaynaklarına kıyasla oldukça düşük kaloriye sahipler.

        • 9

          Young, "Yağsız protein, tokluğu artırmaya ve istekleri azaltmaya yardımcı olur, böylece porsiyon kontrolünü teşvik eder ve öğünler arasında atıştırmayı önler. Yağsız protein tüketimi, kas yıkımını önlediği için kilo kaybı sırasında bile kas kütlesini korur." diye açıklıyor.

        Sırt yağlarından kurtulmanın 7 yolu!
        Sırt yağlarından kurtulmanın 7 yolu!
        Kadınları 10 yaş gençleştiren 5 egzersiz!
        Kadınları 10 yaş gençleştiren 5 egzersiz!
        Antrenmandan sonra içilecek en iyi içecekler!
        Antrenmandan sonra içilecek en iyi içecekler!
        Margot Robbie'nin Barbie diyeti!
        Margot Robbie'nin Barbie diyeti!
        Bu besinler sindirim problemlerine neden oluyor!
        Bu besinler sindirim problemlerine neden oluyor!
        Kas gücünü artıran şifa deposu içecek!
        Kas gücünü artıran şifa deposu içecek!
        Göbek yağlarını yakan 12 içecek!
        Göbek yağlarını yakan 12 içecek!
        Protein alımınızı artırmanın 15 kolay yolu!
        Protein alımınızı artırmanın 15 kolay yolu!
        Karbonhidratlar gerçekten zararlı mı?
        Karbonhidratlar gerçekten zararlı mı?
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        Habertürk Anasayfa