Young'a göre, "Daha az karbonhidrat tüketimi, bir enerji kaynağı olduğu için kilo vermeye yardımcı olur ve mevcut olmadığında vücut, yağ kaybına yol açan depolanmış yağı kullanmaya başvurur. Karbonhidrat alımını azaltmak, aynı zamanda tokluğu da artırır. Acıkmayı ve yemek yeme isteğini önler. Karbonhidratlar protein ve yağlara göre daha hızlı sindirilir, bu nedenle tüketilmesi açlık hissine yol açarak aşırı yemek yemeye ve kilo almaya neden olabilir."