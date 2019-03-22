Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, 18 Şubat'ta ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mevlüt Özcan'la ilgili yakınlarının başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, Mevlüt Özcan'ın en son birlikte görüldüğü A.K. ve kardeşi M.K.'yi gözaltına aldı. İddiaya göre, şüpheliler sorgularında Mevlüt Özcan'ı öldürdüklerini itiraf etti.

3 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜLER

DHA'da yer alan habere göre şüpheliler, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden Mevlüt Özcan'ı araçlarına aldıklarını, daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucu başına 3 el ateş ederek öldürdüklerini söyledi. Şüpheli 2 kardeş, cinayeti işledikten sonra cesedi ilçeye bağlı Alaybeyi ve Camili köyleri arasındaki dereye attıklarını söylemesi üzerine polis, Mevlüt Özcan'ın cesedini tarif edilen yerde buldu. Yapılan incelemenin ardından Özcan'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.