Bir ay önce darbedildi, 12 gündür haber yok

İHA

Adıyaman'da polis merkezinde unuttuğu kimliğini almak için evden ayrılan bir çocuk babası Alper Çelebi'den (24) 12 gündür haber alınamıyor.

Geçen mart ayında birkaç şahıs tarafından kaçırılarak darp edildiği iddia edilen Alper Çelebi, şahıslardan şikâyetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Daha sonra evine dönen Çelebi, kimliğini polis merkezinde unuttuğunu belirterek yeniden Eskisaray Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı.

Ailesine yarım saate kadar döneceğini söyleyen Çelebi'den bir daha haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Evli ve 2 yaşında bir kızı olan Çelebi'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Alper Çelebi'nin kimlik için polis merkezine hiç gitmediği, unuttuğu kimliğin ise kayıp ilanı için polis merkezine gelen ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Çelebi ailesi, 12 gündür haber alamadıkları Alper Çelebi'nin yerini bilen ya da duyanların polise haber vermelerini istedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.