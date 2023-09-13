Bir ay boyunca şeker yemeyince ne olur? İşte şekeri bırakmanın 8 inanılmaz etkisi
Şekeri azaltmanın genel sağlığınız üzerinde oldukça büyük etkileri olabilir. Peki, bir ay boyunca şeker yemezsek ne olur? Etilerine inanamayacaksınız!
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Atıştırmalıklara, kurabiyelere ve keklere asla doyamayan, tatlıya düşkün biriyseniz yalnız değilsiniz. Amerikan Kalp Derneği'ne göre günde ortalama 77 gram ilave şeker tüketiliyor; bu da kadınlar için önerilen günlük miktarın üç katı. Görsel olması açısından 4 gram şeker bir çay kaşığı şekere eşittir yani 77 gram yarım bardak şekerin biraz altındadır.
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AHA ayrıca ilave şekerin ana kaynağının içeceklerden, ardından atıştırmalıklar ve tatlılardan geldiğini buldu. Birçoğumuzun tavsiye edilenden daha fazla şeker tüketmesi, bunun sağlığımız üzerindeki etkisini ve şekerden vazgeçmenin etkilerinin neler olabileceğini sorgulamamıza neden olabilir.
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Öncelikle fazla şekerin vücudumuza neler yapabileceğini biraz daha derinlemesine inceleyelim. Doğal şekerden farklı olarak bu tür tatlandırıcılar, gıdanın işlenmesi veya hazırlanması sırasında eklenen şekerleri veya şurupları içerir. Yiyeceklerin tadını lezzetli hale getirebilir, ancak çok fazlası genel sağlığımıza ciddi zararlar verebilir.
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Harvard Health Publishing, yüksek ilave şeker alımının diyabet ve kilo alımından yağlı karaciğer hastalığına kadar her şeyle ilişkili olduğunu bildirdi.
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Sadece bu değil, Mayo Kliniği aşırı ilave şeker tüketiminin trigliserit seviyenizi de artırabileceği ve bunun da daha büyük kalp hastalığı riskiyle bağlantılı olduğu konusunda uyarıyor. Biraz araştırma bilişsel gerileme ve bazı kanser riskini artırabildiğini bile göstermiştir.
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Çok fazla şeker tüketmenin olası etkilerinden bazılarını öğrendikten sonra, şeker tüketiminizi azaltma eğiliminde olabilirsiniz. Hatta bazı insanlar bunu tamamen veya belirli bir süreliğine kesmeye bile çalışabilir. İlave şekeri sadece bir aylığına bile olsa kesmek ilk başta zor görünebilir, ancak getirebileceği faydalar buna değer. Daha düşük diyabet riskinden daha iyi bağırsak sağlığına ve daha az kaygıya kadar, 30 gün boyunca şekerden vazgeçmenin inanılmaz etkilerini öğrenince inanamayacaksınız. İşte şekeri bırakmanın 8 inanılmaz etkisi…
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VÜCUTTA DAHA AZ İLTİHAPLANMA
Yaklaşık 125 milyon Amerikalıyı etkileyen kronik inflamasyon, aralarında diyabet, kardiyovasküler hastalık, Alzheimer ve artritin de bulunduğu çok çeşitli hastalıklarla bağlantılıdır ve dünya genelinde beş kişiden üçü bu inflamatuar hastalıklardan ölmektedir. Aşırı içki içme, sigara içme, obezite ve kronik stres gibi iltihap olasılığını artırabilecek diğer yaygın yaşam tarzı faktörlerinin yanı sıra, 2006 yılında yapılan bir araştırma, şekerin de doğrudan bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Dolayısıyla ilave şeker olmadan yaşamayı öğrenmek, bu inflamatuar durumların bazılarının riskini azaltmanıza yardımcı olabilir.
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AZALAN KANSER RİSKİ
American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan 2020 tarihli bir raporda, şeker alımının, başta meme kanseri olmak üzere bazı kanserlerin gelişiminde risk faktörü olabileceği ortaya çıktı.
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Sporting Smiles'ta kayıtlı bir diyetisyen olan Allison Tallman, şekeri bırakmanın bazı kanser türlerine yakalanma riskinizi de azaltabileceğini açıklıyor.
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Tallman, "Şeker tüketimi kanserli hücreleri, hatta kanserli hücreleri 'besliyor" diyor.
Tallman, "Şeker bir enerji kaynağı olsa da, kaynağın türü (diğer adıyla kalitesi) en önemli şeydir" diyor.
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İşlenmiş gıdalar, kurabiyeler, cipsler ve keklerde bulunan rafine şekerin kendinizi halsiz ve uyuşuk hissetmenize neden olabileceğine dikkat çekiyor.
"Bu gıdalardan ve dolayısıyla şekerden vazgeçerek muhtemelen enerjimizi artıracağız ve kendimizi her zamankinden daha iyi hissedeceğiz" diye ekliyor.
Yani, eğer bir ay boyunca şekerle arınmayı denerseniz, muhtemelen enerji seviyelerinizde doğal bir artış hissedersiniz.
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DAHA İYİ BAĞIRSAK SAĞLIĞI
Eğer şişkinlik ve öngörülemeyen sindirim sistemiyle mücadele eden biriyseniz kendinize şekere biraz ara vermek isteyebilirsiniz. Bir ay boyunca şekeri kesmenin sindirim sağlığınıza faydalı olabileceği ortaya çıktı. Bunu yapmanın yollarından biri "iyi" bağırsak bakterileri arasında daha iyi bir denge kurmanıza yardımcı olmaktır.
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Bütünleyici ve fonksiyonel diyetisyen ve Sindirim Sağlığı Beslenme Kliniği başkanı Jenny Askew, "Şeker ve rafine karbonhidratlar bağırsaktaki kötü bakterileri besler ve bu da sindirim sorunlarına yol açabilir" diye açıklıyor. Bu, çok fazla kötü bakterinin oluşmasına ve yeterli sayıda iyi bakterinin olmamasına yol açabilir ve potansiyel olarak gaz, şişkinlik, ishal ve hatta kabızlık gibi mide-bağırsak sorunlarına neden olabilir.
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DAHA İYİ DİŞ SAĞLIĞI
Çocukluğumuzdan beri şeker, çürüklerle eş anlamlıdır ve bunun da iyi bir nedeni vardır. Healthy Food America'ya göre, düzenli olarak günde bir ila iki şekerli içecek tüketen yetişkinler, hiç şekerli içecek tüketmeyen yetişkinlere göre yüzde 30 daha fazla diş hastalığına yakalanıyor.
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Ayrıca HFA, düzenli olarak şekerli gazoz içen çocukların, içmeyen çocuklara kıyasla diş çürümesi riskinin neredeyse iki kat daha fazla olduğunu da bildiriyor. Şekersiz geçireceğiniz ay boyunca, şekerli içecekleri aromalı maden suyu veya şekersiz limonlu çay gibi daha sağlıklı alternatiflerle değiştirin.
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DAHA AZ DEPRESYON VE ANKSİYETE
Bir ay boyunca ilave şekeri bırakmak sadece vücudumuz üzerinde değil aynı zamanda zihnimizde de olumlu etkiler yaratıyor. Örneğin, bir araştırmaya göre, diyette daha fazla şeker alımı, daha yüksek depresyon riskiyle ilişkilidir. 2019'da yapılan ayrı bir çalışmada, şeker oranı yüksek bir diyetin nörobiyolojik beyin fonksiyonu değişikliklerine, duygusal durumların değişmesine ve kaygıya neden olabileceği de bulundu.
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DİYABET RİSKİNİN AZALMASI
PLOS ONE'da yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre araştırmacılar, "bir popülasyonun gıda tedarikindeki artan şekerin, obezite oranlarından bağımsız olarak daha yüksek tip 2 diyabet oranlarıyla bağlantılı olduğunu" keşfettiler.
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British Medical Journal'da yayınlanan başka bir araştırma, kişinin ağırlığına veya iç organ yağ düzeyine bakılmaksızın, günde yalnızca bir şekerli içecek içmenin artan diyabet riskiyle ilişkili olduğunu buldu. Dolayısıyla, şeker ilavesini kesebilir veya ciddi şekilde sınırlandırabilirseniz, diyabetin en yaygın türü olan tip 2 diyabet geliştirme riski azaltılabilir.
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DAHA İYİ BİR CİLT
Fransa'da yakın zamanda yapılan bir araştırma, beslenme alışkanlıklarının bir kişinin sivilce geliştirip geliştirmemesi üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını görmek için 24.000'den fazla yetişkini gözlemledi.
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Araştırmacılar şeker, yağ ve hayvansal ürünlerle dolu bir diyetin gerçekten de yetişkinlerde sivilce artışıyla bağlantılı olduğunu buldu.
Bu nedenle bir ay boyunca şekerden vazgeçmek cildinizin arınması açısından faydalı olabilir.