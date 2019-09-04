04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Hertfordshire'da yaşayan 30 yaşındaki Edi Okoro, evlenme teklifi etmeyi düşündüğü kız arkadaşı Cally Read'in genelde sırtı kameraya dönükken nişan yüzüğü ile fotoğraflarını çekti.
Bir ay boyunca Okoro'nun çektiği fotoğraflar arasında Carry Read markette aldıklarını öderken, dürbünle uzaklara bakarken nişan yüzüğü de fotoğraf karesinde yerini aldı. Hatta bir fotoğrafta Carry Read uyurken Okoro yüzüğü Read'in avucunun içine koydu.
En sonunda Okoro beklenen soruyu sorduğunda da Read'in cevabı "Evet!" oldu.
Bir ay boyunca 28 yaşındaki kız arkadaşı Carry Read'e gizlice evlenme teklifi etmesinin, aslında ilişkilerine uyan yaratıcı bir evlenme teklifi etme yolunda güzel bir meydan okuma olduğunu söyledi.
Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Bazıları ani ve plansız, bazıları çok şık bir akşam yemeği ile, hatta bazıları evlen benimle pankartlarıyla evlenme teklifi etmeyi planlar. Ben böyle bir şey yapmadım, çünkü Edi plan yapmaz... Ben içimden nasıl yapmayı istiyorsam, onu öyle yapan birisiyim." yazdı.
"Yakalanma riski yüksek olan yerlerde bile bu kadar çok fotoğraf çekmenin asıl amacı, ya bu anlardan birisinde evlenme teklifi etmek için mükemmel anı bulurum ya da hiç olmadı yakalanırım ve o an evlenme teklifi ederim." diye yazdı.
Bu eğlenceli fotoğraf serisinin içerisinde, Carry Read mesaj yazarken yüzüğü yatağın üzerine bıraktığı ve yüzüğü iki gün boyunca Carry'nin takılarının olduğu kutuya koyduğu fotoğraflar da var.
Okoro'nun Facebook'taki paylaşımı 56 bin kez paylaşıldı ve kız arkadaşı dişlerini fırçalarken Okoro'nun yüzüğü tutup güldüğü video 1 buçuk milyondan fazla kişi tarafından izlendi.
Daha sonra yaptığı paylaşımda ise kendisi ve şu an nişanlısı olan Carry Read'in parmağında nişan yüzüğü ile bir fotoğraf paylaştı ve sonunda evlenme teklif ettiğini de böylece takipçilerine duyurdu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!