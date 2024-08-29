Bir ay boyunca alkol tüketmeyince vücuttaki 8 sağlıklı değişim nedir? Alkolü bırakınca neler oluyor?

5. KİLO VERİLEBİLİR

Alkol kalori yüklü olduğu için kalori sayısını artırır ve bu da kilo alımına neden olur. Kalori içermese bile alkol, yağ yerine alkole öncelik veren karaciğer tarafından metabolize edilir. Bu durumda, yenilen şeyler yakılmak ya da yakıt olarak kullanılmak yerine depolanır. Özellikle çok alkol tüketiliyorsa ya da haftada bir içiliyorsa bile alkolü kesmek, muhtemelen istemeden kilo kaybına neden olacaktır.