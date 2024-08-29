Bir ay boyunca alkol tüketmeyince vücuttaki 8 sağlıklı değişim nedir? Alkolü bırakınca neler oluyor?
Ne kadar zararlı olduğu bilinse de içki içmeyi bir alışkanlık haline getirenler olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki her gün, haftada bir, ayda bir ya da özel günlerde tüketilen alkolü bir aylığına bırakınca neler oluyor? İşte bir ayın sonunda oluşan inanılmaz 8 değişim...
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Her zaman olmasa da ara sıra içilen içkiler bile sağlığı olumsuz yönde etkiler. "Ben zaten az içiyorum, bana bir şey olmaz" denilmemesi gerekiyor; sonuçta az da olsa alkol tüketilmiş oluyor. Peki bir ay boyunca alkol tüketilmediğinde neler olduğuna gelin birlikte bakalım.
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1. DAHA İYİ BİR UYKU
Çoğu kişinin düşündüğünün aksine, alkol başlangıçta uykuyu getirse de etkileri uzun sürmez. Uykuya dalındığında, vücut alkolü engellemek için uyarıcılar üretmeye başlar ve bunun sonucunda uyku kalitesi düşer. Eğer bir gece içki içtikten sonra sabah saat 4:00'te uyanıldıysa, nedeni anlaşılmış olur.
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2. DAHA SUSUZ HİSSETMEK
Alkol bir idrar söktürücü olduğundan, vücuttaki sıvının neredeyse tamamını atmaya neden olur. Bu nedenle kişiyi susuz bırakır ve bu durum hafif içkili bir geceden sonra bile günlerce sürebilir. Bu durum beyin ve böbrek sağlığı için kötüdür ve cildin olması gerekenden daha kötü görünmesine neden olur.
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3. KARACİĞER NORMALE DÖNEBİLİR
Karaciğer alkolü metabolize ederken başka pek bir şey yapamaz. Bu da karaciğerde yağ birikmesine ya da karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Sonunda, fazla alkol tüketilirse, özellikle de çok yağlı yiyecekler yenirse, yağlı karaciğer hastalığı veya siroz ile karşı karşıya kalınabilir. Vücuda 30 günlük bir mola vermek bile buna karşı faydalı olabilir.
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4. KALP HASTALIĞI RİSKİ AZALIR
Alkol karaciğer tarafından metabolize edildiğinde dehidrojenaz adı verilen kimyasal bir enzim üretir. Aşırı miktarda alkol tüketildiğinde bu enzim, kötü kolesterolü oksitleyen serbest radikallere neden olabilir ve bu da atardamarlarda birikir. Bir süreliğine alkolü kesmek bunu önlemeye yardımcı olabilir.
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5. KİLO VERİLEBİLİR
Alkol kalori yüklü olduğu için kalori sayısını artırır ve bu da kilo alımına neden olur. Kalori içermese bile alkol, yağ yerine alkole öncelik veren karaciğer tarafından metabolize edilir. Bu durumda, yenilen şeyler yakılmak ya da yakıt olarak kullanılmak yerine depolanır. Özellikle çok alkol tüketiliyorsa ya da haftada bir içiliyorsa bile alkolü kesmek, muhtemelen istemeden kilo kaybına neden olacaktır.
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6. DAHA İYİ BİR RUH SAĞLIĞI
Çoğu insan kendini iyi hissetmek için alkol kullansa da, alkol bir depresandır. İnhibisyon (iyi hissetmeyi sağlayan durum) geçtikten sonra, ruh halini düşüren depresif etkilerle baş başa bırakabilir. Sadece bir aylığına bile alkolü bırakmak ruh halini iyileştirebilir.
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7. İYİ BİR SİNDİRİM
Belki de en iyi nedenlerden biri, alkolü bırakmanın sağladığı sindirim sıfırlamasıdır. Sık sık alkol tüketildiğinde, vücudun sindirim enzimlerinin engellenmesine neden olur; bu da mide zarına zarar verir ve vücudun yiyecekleri düzgün bir şekilde sindirmesini zorlaştırır. Bunun sonucunda da gazlı, şişkin ve kötü hissedilir.
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8. BAĞIŞIKLIK GÜÇLENİR
Alkol tüketimi bağırsak florasına (bağırsaklarda yaşayan bakterileri ifade eder) oldukça hızlı bir şekilde zarar vererek hastalık, rahatsızlık ve enfeksiyonlarla savaşmayı çok daha zor hale getirebilir. Kısa bir süreliğine de olsa alkolü bırakmak, bağırsak florasının düzelmesine ve dolayısıyla bağışıklığın iyileşmesine yardımcı olabilir.
Kaynak: Awarenessact
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