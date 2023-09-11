Bir ay aranın ardından yeniden cari açık

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Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre temmuzda cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi.

Böylece haziran ayındaki 674 milyon dolarlık fazlanın ardından yeniden açık verilmiş oldu. 2023'ün ilk 7 ayında cari açık 42 milyar 286 milyon dolara ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.4 yükseldi.

Ay Cari denge (milyon $) Haz.21 -610 Tem.21 392 Ağu.21 2.164 Eyl.21 2.722 Eki.21 4.104 Kas.21 -2.104 Ara.21 -3.174 Oca.22 -6.883 Şub.22 -5.303 Mar.22 -5.579 Nis.22 -2.544 May.22 -5.831 Haz.22 -2.581 Tem.22 -3.457 Ağu.22 -2.696 Eyl.22 -2.898 Eki.22 -765 Kas.22 -3.997 Ara.22 -5.875 Oca.23 -10.615 Şub.23 -9.032 Mar.23 -4.580 Nis.23 -5.410 May.23 -7.840 Haz.23 674 Tem.23 -5.466

Temmuzda verilen açıkta ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 10 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

REZERVLERDE ARTIŞ

Temmuz ayında resmi rezervlerde ise 2 milyar 778 milyon dolarlık net artış oldu.

Temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 392 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 160 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734 milyon dolarlık ve 18 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 353 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 942 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 186 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 206 milyon dolarlık net azalış olmak üzere toplam 980 milyon dolarlık net artış kaydetti. Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak genel hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 35 milyon dolar, 483 milyon dolar ve 181 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.