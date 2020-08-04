Bir asrı geride bırakan kadınlar uzun yaşamın sırrını anlattı - HATAY

İlçede yaşayan 100 yaş ve üstü kadınlar, yılların getirdiği "ağır yüke" rağmen yüzlerinden tebessümü eksik etmiyor.Sağlıklı ve uzun yaşamın sırını beslenmelerine, yürüyüşe, uyku düzenine ve hareketli olmalarına bağlayan "asırlık çınarlar", çocukları, torunları ve torunlarının çocuklarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor.1918 doğumlu 23 torun sahibi Sıdıka Özdemir, AA muhabirine, hayattaki her muradının gerçekleştiğini, bu yüzden Allah'a şükrettiğini söyledi.Dinç kalmasını sağlıklı beslenmesine borçlu olduğunu anlatan Özdemir, "Küçük yaşlardan bu yana babamın durumu iyi olduğu için bizi iyi besledi. Dinç kalmayı sağlıklı beslenmeye borçluyum, bal, pekmez ile kuvvet veren ne varsa bol bol yedim ve yemeye devam ediyorum. Namazlarımı kılıyorum, Hacca gittim ve Allah'a her zaman şükrediyorum." dedi.Özdemir, sağlığının yerinde olduğunu sözlerine ekledi.- "Misafir geldiğim Türkiye'de ömür geçirdim"Suriye'nin Afrin ilçesinde doğan 106 yaşındaki Zemzem Sür de yaklaşık 30 yıl önce eşini kaybettiğini, çocukları ve torunlarıyla hayatını sürdürdüğünü anlattı.Sür, sınırların açık olduğu dönemde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine misafir olarak geldiğini belirterek, "8 kardeşim vardı. Ben Afrin'de doğdum, babamla Reyhanlı'ya misafir olarak geldik ve bir daha da oraya dönmedik. Burada evlendim. Şu an 75 torunum ve onların da torunları var." diye konuştu.Güne erken başladığını ve her sabah saat 06.00 gibi kahvaltısını yaptığını ifade eden Sür, şöyle devam etti:"Afrin'den, Reyhanlı'ya 18 yaşında geldim ve eşimle burada evlendikten sonra bir daha dönmedim. Allah'a şükür sağlığımı düzenli bir hayata borçluyum. Sabah namazıyla ayağa kalkıyorum ve kahvaltımı erkenden yapıyorum. Günde en az bir kilometre yürüyorum. Süt, yoğurt, tereyağı ve meyvemi eksik etmiyorum. Çok şükür herhangi bir rahatsızlığım yok. Evlatlarımla bir arada yaşamak çok güzel, bu günlerimize şükürler olsun."Zemzem Sür'ün oğlu Ahmet Sür (58) de 8 kardeş olduklarını, annesini yanından ayırmadığını aktararak, "Bizimle yaşadığı için çok mutluyuz. Çok nadir hastaneye gittiği olmuştur ve ağır bir hastalığı çok şükür yok. Annem düzenli olarak yemeğini yer, günde en azından bir kilometre de yürüyüşünü yapar. Allah'a şükürler olsun annemizin sayesinde bizler ayaktayız, onu çok seviyoruz." ifadesini kullandı.- 108 yaşında 60 torun sahibiİlçede yaşayan 108 yaşındaki Meryem Kaya da 60 torunu bulunduğunu, sağlığının yerinde olduğunu ancak eski gücünü aradığını ifade etti.Vadfa İri (102) de ailesiyle huzur içinde yaşadığını ve her günün şükrederek geçirdiğini dile getirdi.1918 doğumlu Şerife Erdoğan ise Bayırbucak Türkmeni olduğunu belirtti.
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