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Bir arazi dehşeti de Zonguldak'tan! Kardeşe kanlı pusuda yanındaki arkadaşını öldürdü

Diyarbakır'da iki kardeşin kurban gittiği arazi kavgası dehşetine bir yenisi Zonguldak'tan eklendi. Ağabey kardeş arasında çıkan arazi tartışması feci bitti. Ağabeyin kardeşine kurduğu kanlı pusuda, kurşunların hedefi olan araçta bulunan kardeşinin arkadaşı öldü. Ağır yaralı kardeş ise, tedavi altına alındı

Giriş: 21.06.2023 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL
Bir arazi dehşeti de Zonguldak'tan!
İHA

Zonguldak'ta, ağabey kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kocaaali Mahallesi'nde ağabey Nejdet K. ile kardeşi Cevdet K. arasında daha önce arazi ve yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, ağabey Nejdet K., kardeşi Cevdet K.'nin geçtiği yol üzerinde av tüfeği ile pusu kurdu. Bir süre sonra kardeşinin aracının geçtiği sırada kurşun yağdırdı.

ARAÇ BAHÇEYE SAVRULDU

Kurşunların isabet ettiği Cevdet K. aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç bahçeye savrularak durabildi. Olayda karın bölgesi ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Cevdet K. ağır yaralandı.

OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN KİŞİ ÖLDÜ

Kavga ile bağlantısı olmamasına rağmen Cevdet K.'nin yanında bulunan arkadaşı Rıza Andıç da kurşunların hedefi oldu. 63 yaşındaki Rıza Andıç boğazına ve göğsüne gelen kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Cevdet K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Şüpheli Nejdet K. ise olay yerine gelen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Nejdet K.'nin olayda kullandığı av tüfeğine de el konuldu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından Rıza Andıç'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılacak.

Yoğun bakıma kaldırılan Cevdet K.'nin da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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