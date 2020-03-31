Bir araya gelemeyen kadınlar görüntülü sohbetle doğum günü kutladı

AA

Yıllardır evlerinde ya da kafede buluşarak arkadaşlarının yeni yaşını organize ettikleri "doğum günü" programlarıyla kutlayan bir grup kadın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu etkinliği internet üzerinden yapmaya başladı.

Kadınlar, normal sohbet gibi bağlandıkları ekran karşısında 42 yaşına giren arkadaşları Mihriye Ülgen'e doğum günü sürprizi yaptı.

Küçük pastalar hazırlayan kadınlar, mumları üfleyerek Ülgen'in doğum gününü kutladı.

Kendisine yapılan sürpriz ile çok mutlu olan Ülgen, arkadaşlarının aldığı hediyelerin ekrandan gösterilmesi karşısında da şaşkınlığını gizleyemedi.

- "Sabretmek lazım"

Arkadaşlarına teşekkür eden Ülgen, ülkeyi her gün saran ve onlarca insanın ölümüne sebep olan virüsle baş edebilmenin tek yolunun gönüllü karantina olduğunu söyledi.

Arkadaşlarını anladığını ve uzaktan da olsa kendisini unutmadıkları için mutlu olduğunu anlatan Ülgen, "Arkadaşlarım iyi ki varsınız. Önemli olan gönüllerimizin bir olması. Bu günler de geçecek. Eskisi gibi yeniden bir arada olacağız. Sabretmek lazım. Pozitif düşünüyoruz. Beni çok mutlu ettiniz." diye konuştu.

Ekrandan da olsa doğum günü etkinliğini ihmal etmeyen kadınlar, ayrıca sohbetlerinde de Kovid-19'a karşı tedbirli olmaları ve evde kalmaları konusunda birbirlerine telkinde bulundu.