Sonbaharda caz başkadır 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Caz standartlarından Latin, Balkan ve etnik caza geniş bir yelpazede farklı türlerin bir arada yer alacağı dört ayrı performanstan oluşan 'Bir Arada Caz' festivali, eğlencenin buluşma noktası olacak.

Cazın yıldızlarından oluşan kadrosu ile Şenova Ülker Band feat Sibel Köse & Erdem Özkan, Türkiye'de Latin cazın önemli isimlerinden Emir Ersoy, performanslar öncesi ve aralarında DJ seti ile Kaan Düzarat, Kolektif İstanbul ve Manuş-u Ala ve Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek performanslar için iki ayrı sahne kullanılacak.

Tek günde gerçekleştirilecek 'Bir Arada Caz', müziğin ve eğlencenin tadını çıkarmak isteyenler için 10 Ekim Pazar günü Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.

'BİR ARADA CAZ' PROGRAM ;

16:00 - Kapı Açılış

16:30-17:00 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye

17:00-17:45 - Manuş-u Âlâ - Bahçe Fuaye Sahne

18:00-18:45 - Kolektif İstanbul - Bahçe Fuaye Sahne

18:45 - 19:15 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye

19:15- 20:15 - Şenova Ülker Band feat. Sibel Köse, Erdem Özkan & Önder Focan - Ana Sahne

20:15 - 20:45 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye

20:45-21:45 - Emir Ersoy Project - Ana Sahne