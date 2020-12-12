BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NE?
Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.
Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.
Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…
Özge Özberk
Suna
Suna, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır ve çocuklarıyla beraber bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri ufak da olsa bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Çocukları için büyük bir umutla kooperatiften gelecek evlerini beklemektedir.
Mert Yazıcıoğlu
Yusuf
Yusuf, yüzünde gülümseme eksik olmayan annesi gibi hayat dolu bir çocuktur. Suna’nın ilk göz ağrısı, evin umududur. Çok becerikli ve zeki biridir. Ailesine destek olmak için okuldan arta kalan vakitlerle gizli gizli çalışır. Annesinin onu okutmak için elinde avucunda ne varsa verdiğini bildiği için annesine layık olmak için elinden geleni yapar. Okulunu bitirip ailesini bu fakir hayattan kurtaracağı günlerin hayaliyle yaşar.
Musa Uzunlar
Sadri Güngör
Yağmur İnşaat’ın sahibidir. Yokluktan zenginliğe doğru giden iş hayatı boyunca elde ettiği her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak başarmıştır. İyi niyetliliği ve çalışkanlığıyla çevresindeki herkesin takdirini kazanmıştır. Ailesine sevgiyle bağlıdır ve onları her şeyin üstünde tutmaktadır.
Şirketin organizasyonunu yürüttüğü kooperatifin paraları erimiş, inşaat şirketi artan maliyetlerle iflasın eşiğine gelmiştir. Tabii görünende durum böyledir, ancak arka planda çok daha büyük sırlar ve ihanetler yatmaktadır.
Alihan Türkdemir
Ali
Ali, Suna’nın en küçük çocuğudur. Güzel yüzlü, akıllı, hassas ve meraklı bir çocuktur. Evin neşe kaynağıdır. Bazen ettiği yaşından büyük sözlerle en zor zamanlarda bile ailenin yüzünü güldürür. Hapse girmekten en çok Ali’den dolayı korkar. Başkasının ona iyi bakamayacak olmasından, küçük oğlunun üzülüp, korkmasından çok tedirgindir.
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