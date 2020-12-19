Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor?

Kanal D ekranlarında yayına başlayan Bir Annenin Günahı dizisi sosyal medyanın gündeminde. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Annenin Günahı dizisi her hafta takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor. Bir Annenin Günahı bu akşam 5. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Limon Film imzalı Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor? Bir Annenin Günahı seti nerede?

BİR ANNENİN GÜNAHI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Annenin Günahı, Limon Film imzalı, yönetmeliğini Filiz Pakman'ın yaptığı, Ahmet Yurdakul'un senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Filipinler yapımı A Mother's Guilt dizisinden uyarlanmıştır.



Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Çekimler, Beykoz'da dizi için kurulan platoda gerçekleşmektedir.