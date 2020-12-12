Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor?

Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı olan Suna'nın hayatını konu alan Bir Annenin Günahı dizisi araştırılıyor. Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı bu akşam 4. bölümüyle ekrana geliyor. Limon Film imzalı Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor?

BİR ANNENİN GÜNAHI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Annenin Günahı, Limon Film imzalı, yönetmeliğini Filiz Pakman'ın yaptığı, Ahmet Yurdakul'un senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Filipinler yapımı A Mother's Guilt dizisinden uyarlanmıştır.



Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Çekimler, Beykoz'da dizi için kurulan platoda gerçekleşmektedir.