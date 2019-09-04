04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bodrum Turgutreis'te bulunan bir plajda önceki gün akşam saatlerinde sahilde bulunan vatandaşlar, şezlongların arasında yavru caretta caretta olduğunu fark etti.
İHA'nın haberine göre nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkarak şezlongların arasında denize ilerlemeye çalışması sahilde bulunanları şaşkına çevirdi.
Kaplumbağaların imdadına yetişen Bodrum Belediyesi meclis üyesi Tamer Mandalinci, böyle bir durumla ilk defa karşılaştıklarını ifade etti.
Caretta carettaların zarar görmesini istemeyen Mandalinci, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkilileri ile iletişime geçti. Mandalinci, uzmanlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kaplumbağaların denize ulaşmasını sağladı.
Yavru caretta carettaların Bodrum’da görülmesinin ardından DEKAMER yetkilileri yavruların çıktığı plaja gelerek incelemelerde bulundu.
Bir kaplumbağa yuvası daha bulan yetkililer yuvanın etrafını şezlonglarla çevirdi. Hızlı bir şekilde harekete geçen DEKAMER ve AKUT ekipleri caretta carettaları kumun altından yavaş bir şekilde çıkarmaya başladı.
Sahilde denize giren ve yürüyüş yapan yerli, yabancı turistler önce yetkililerin ne yaptığına anlam veremedi. Sonra kaplumbağalar kumun altından çıkmaya başlayınca şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Yetkililer 20 caretta carettayı suyla kavuşturdu. 15 kaplumbağa ise DEKAMER yetkilileri tarafından Dalyan’daki araştırma merkezine götürüldü. Yetkililer kalan 15 kaplumbağanın ise 2 gün içinde suya salınacağını bildirdi.
DEKAMER saha sorumlusu Şenol Menzek, Bodrum’da ilk kez caretta caretta yumurtalarına rastladıklarını ve doğan kaplumbağaları denize sağ salim ulaştırdıklarını belirtti.
AKUT Bodrum ekibinden Önder Ünlü ise her zaman yaralı caretta carettaları DEKAMER’e ulaştırdıklarını ve Bodrum’da ilk kez caretta caretta yuvası çıktığını ifade etti.
Yavru kaplumbağaları bulan Bodrum Belediye Meclis üyesi Tamer Mandalinci de Bodrum’da ölü caretta caretta görmeye alışık olduklarını, böyle güzel bir olayın ise Bodrum’da görülmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Dün gece Turgutreis sahilinde karşılaştık yavru caretta carettalarla hemen DEKAMER’i arayarak bilgi aldık, neler yapmamız gerektiğini anlattılar. Biz de yetkililerin doğrultusunda kaplumbağaları denize ulaştırdık” dedi.
Öte yandan, DEKAMER’den 2 kişi, AKUT Bodrum ekibinden 5 kişi ve Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemede bulunarak başka yuvaların olup olmadığını araştırdı.
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