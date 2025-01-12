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        Bir anda küle döndü

        Ankara'da seyir halindeki lüks cip henüz bilinmeyen nedenle alev aldı ve dakikalar içinde kül oldu. O anlar anbean kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 20:17 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:21
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        • 1

          Şengil ve cipte bulunan 2 akrabası yangını erken fark ederek cipten yara almadan çıktı. O anda yoldan geçen sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        • 2

          Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak yolu trafiğe kapattı. Dakikalar içinde cipin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. O anlar anbean kameraya yansırken lüks cip kullanılamaz hale geldi.

        • 3

          Cipte yolcu olarak bulunan Murat Kılıç, "Önce mavi duman çıktı ondan sonra durduk bakalım nereden kaynaklanıyor diye. Yağ mı yakıyor diye merak ettik. Kaputu açtığımızda alev çıkmaya başladı. Yağ yoktu. Birkaç kişi durdu 5-6 tane tüp harcadık. Netice bu" dedi.

        • 4

          Yangına aracında bulunan yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yapan TIR şoförü Hüdai Dede, "Keşke söndürebilseydik. Yangın daha yeni başlamıştı müdahale ettik ama yeterli olmadı elimizdeki tüpümüz. Yangın motor kısmından başladı."

        • 5

          "Biz geldiğimizde motor kısmındaydı daha arka tarafa gelmemişti söndüremedik. Memur beyler de yardımcı oldu keşke söndürebilseydik" ifadelerini kullandı. Yol yangının söndürülmesinin ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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