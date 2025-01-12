Bir anda küle döndü

Cipte yolcu olarak bulunan Murat Kılıç, "Önce mavi duman çıktı ondan sonra durduk bakalım nereden kaynaklanıyor diye. Yağ mı yakıyor diye merak ettik. Kaputu açtığımızda alev çıkmaya başladı. Yağ yoktu. Birkaç kişi durdu 5-6 tane tüp harcadık. Netice bu" dedi.