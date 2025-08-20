Habertürk
        Haberler Magazin Bir Anadolu Şenliği, Hakkari’den başlıyor

        Bir Anadolu Şenliği, Hakkari’den başlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl 5 farklı şehirde hayata geçireceği 'Bir Anadolu Şenliği' serüveni, 22 Ağustos'ta Hakkari'den start alıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun huzur ve güven ortamında yeniden kültürle, sanatla ve neşeyle buluştuğu bu özel şenlik; 4 Eylül'e kadar Merkez'den Yüksekova'ya, Çukurca'dan Şemdinli ve Derecik'e uzanarak şehri baştan sona bir kültür sahnesine çevirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 12:08 Güncelleme: 20.08.2025 - 12:08
        Ünlü şarkıcılar sahne alacak
        Sinema, tiyatro, konserler, çocuk etkinlikleri ve daha fazlası 'Bir Anadolu Şenliği', her yaştan sanatseveri unutulmaz bir kültür yolculuğuna davet ediyor.

        BAKAN ERSOY: TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE KÜLTÜR VE SANATI YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ

        Mehmet Nuri Ersoy, şenliğin bölge için taşıdığı öneme vurgu yaparak şöyle konuştu: Terörsüz Türkiye sürecine kültür-sanat üzerinden destek sunmak adına Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 5 şehrimizde şenlik düzenleme kararı aldık .Şimdi terörün izlerini kardeşliğimizle ayaklar altına alarak silmenin ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu’da yeni bir dönemi başlatmanın vakti. Bu toprakların kadim mirasını; müzikten el sanatlarına, mutfaktan doğal zenginliklere kadar her yönüyle gün yüzüne çıkaracağız. Beş şehrimizde düzenleyeceğimiz ‘Bir Anadolu Şenliği’ ile kültürel ve sanatsal etkinliklerin çıtasını en üst seviyeye taşıyacağız.

        HAKKARİ’DE KONSER ZİYAFETİ

        Eski Belediye Alanı’ndaki ana sahnede Murat Dalkılıç, Bengü, Ferat Üngür ve Yudum; Yüksekova Stadyumu’nda ise Merve Özbey, Oğuzhan Koç, Delil Dilanar, Rojin ve Nevzat Çiftçi sevenleriyle buluşacak. Grup Tillo, Colemerg Collective, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin özel konserleriyle müzik şöleni zirveye çıkacak.

        TİYATRO, OPERA VE SİNEMA BİR ARADA

        Erzurum Devlet Tiyatrosu’nun 'Yeşilçam', Ankara Devlet Tiyatrosu’nun ise 'Eyvah Nadir' oyunu tiyatro tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak. Sinema Tırı, Gezici Kütüphane ve Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi; Hakkari’nin dört bir yanında sanat, tarih ve kitap sevgisini yayacak.

        ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ŞENLİK KÖYÜ

        Merzan Şehir Stadyumu ve Mevlana Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü; sahne gösterileri, tiyatro oyunları, atölyeler ve oyun alanlarıyla miniklerin dünyasına renk katacak. Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 'Harikalar Mutfağı' ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “Orfin’in Müzik Kutusu” oyunları ise çocukları tiyatronun büyülü dünyasına taşıyacak.

        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarih bilinci pekişirken; Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane, miniklere hem eğlenceli hem öğretici anlar yaşatacak.

