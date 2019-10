1871-1945 yılları arasında yaşamış Amerikalı yazar Theodore Dreiser’in bir Amerikan edebiyatı klasiği olan “İnsanlık Suçu” (An American Tragedy) kitabının ilk cildi Ayrıksı Yayınları’ndan yayımlandı.

Aşırı dindar ailesi tarafından zorluklar içinde yetiştirilen yoksul Clyde Griffiths’in bir an önce hayata atılıp bu yoksulluğu geride bırakmak istemesini konu alan “İnsanlık Suçu” başrolünü Elizabeth Taylor’un oynadığı, Türkiye'de de 1955 yılında gösterilmiş “A Place In The Sun” filmine uyarlanmıştı.

Gözü yükseklerde olan Clyde’ın hikâyesi, klasik roman severlerin mutlaka okuması gereken, etkileyici kitaplardan biri.

KİTAP HAKKINDA

Birinci Dünya Savaşı sonrası Amerika’nın hızla değişen toplum yapısına ayna tutan bu kitap bir Amerikan edebiyatı klasiği kabul edilmektedir. Bu romanı yazarken Dostoyevski’nin şaheseri Suç ve Ceza’dan etkilenmiş; Balzac’ın tarzından ve Spenser ve Freud’un fikirlerinden esinlenmiş olan yazar Theodore Dreiser, Amerika’nın en iyi natüralist yazarlarından biridir.

İnsani duygulardansa zenginliğe, lüks bir hayata değer veren ve hayalleriyle kendi yıkımını hazırlayan genç bir adamın trajik hikâyesidir İnsanlık Suçu. Genç bir adam; Amerikan hayalinin peşinden giderken koca bir yalanlar dünyasında bulur kendini. Bu nedenle bu roman aynı zamanda Amerikan hayalinin karanlık tarafının resmini çizer.