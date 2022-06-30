HABERTURK.COM / Ajanslar

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Yasemin, çeyrek finalde Mısırlı Samar Hamza, yarı finalde İspanyol Carla Lera Celda'yı yenerek finale yükseldi.

Yasemin, finalde karşılaştığı İtalyan Enrica Rinaldi'yi 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek altın madalya kazandı.

İKİ ALTIN İKİ GÜMÜŞ!

Milli sporcular madalyaları toplamaya devam ediyor. Kadınlar 50 kilo finalinde milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz Fransız rakibi Julie Sabatie’yi 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olurken, 57 kilo finalinde Bedia Gün tüm rakiplerini olduğu gibi finalde de Tunuslu Siwar Bouseta’ya puan vermeden (5-0) öndeyken tuş ederek Akdeniz Oyunları'nda 2. kez altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda Zentep Yetgil 53 kilogram finalinde Avrupa Şampiyonu Dünya 3.'sü Yunan rakibi Maria Prevolaraki’ye (3-1) yenilince gümüş madalyada kaldı. 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, ise finalde Fransa'da Pauline Lecarpantier'e mağlup olarak gümüş madalyayı boynuna taktı.