Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Yasemin, çeyrek finalde Mısırlı Samar Hamza, yarı finalde İspanyol Carla Lera Celda'yı yenerek finale yükseldi.
Yasemin, finalde karşılaştığı İtalyan Enrica Rinaldi'yi 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek altın madalya kazandı.
İKİ ALTIN İKİ GÜMÜŞ!
Milli sporcular madalyaları toplamaya devam ediyor. Kadınlar 50 kilo finalinde milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz Fransız rakibi Julie Sabatie’yi 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olurken, 57 kilo finalinde Bedia Gün tüm rakiplerini olduğu gibi finalde de Tunuslu Siwar Bouseta’ya puan vermeden (5-0) öndeyken tuş ederek Akdeniz Oyunları'nda 2. kez altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Zentep Yetgil 53 kilogram finalinde Avrupa Şampiyonu Dünya 3.'sü Yunan rakibi Maria Prevolaraki’ye (3-1) yenilince gümüş madalyada kaldı. 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, ise finalde Fransa'da Pauline Lecarpantier'e mağlup olarak gümüş madalyayı boynuna taktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!