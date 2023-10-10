Bir adam yangın çıktığı için itfaiyeye haber verdi ama gerçekler çok başkaydı

Kieran hemen 911'i aradı ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangın müdahale etmek için geldi. Ancak gerçekler çok farklıydı.

Aslında ortada bir yangın yoktu. Genç adamın tek gördüğü şey ekranında bir kamp ateşi videosu olan büyük bir televizyondu. Tüm gerçek, genç adamın daireyi göstermek için ekiplerin yanına gitmesi ile anlaşıldı.