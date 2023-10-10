Bir adam yangın çıktığı için itfaiyeye haber verdi ama gerçekler çok başkaydı
New York'ta yaşayan Kieran Knightley, başka bir dairede başlayan yangına şahit oldu ve hemen yetkililere haber verdi. Gerçekler, itfaiyenin olay yerine gelmesiyle gün yüzüne çıktı.
- 1
Bazen doğru olanı yapmak, kendinizi oldukça garip durumlara sokmak anlamına gelebilir. Geçtiğimiz günlerde New York'ta yaşayan Kieran Knightley'nin başına gelen de tam olarak buydu.
- 2
Kieran, başına gelen ilginç olayı Tiktok hesabından paylaştı. Yönetmen ve fotoğrafçı olan Kieran, görüş açısında olan bir evde yangın çıktığını fark etti.
- 3
Kieran hemen 911'i aradı ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangın müdahale etmek için geldi. Ancak gerçekler çok farklıydı.
Aslında ortada bir yangın yoktu. Genç adamın tek gördüğü şey ekranında bir kamp ateşi videosu olan büyük bir televizyondu. Tüm gerçek, genç adamın daireyi göstermek için ekiplerin yanına gitmesi ile anlaşıldı.
-
- 4
Tiktok videosu çok kısa bir sürede viral haline geldi. Kimileri bunu yapılacak doğru şey olduğunu söyledi, kimi kullanıcılar da tıpkı Kieran gibi buna fazlasıyla güldü. Video, kısa bir süre içinde 10 milyondan fazla görüntüleme aldı.