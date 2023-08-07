BioNTech'in net kârı yılın ilk yarısında 311,8 milyon Euro'ya geriledi

REKLAM advertisement1

Şirketten yapılan açıklamada, BioNTech'in bu yılın ilk yarısında toplam gelirinin 1 milyar 444,7 milyon Euro, toplam net kârının ise 311,8 milyon Euro olarak gerçekleştiği belirtildi.

Geçen yılın ilk yarısında, şirketin toplam geliri 9 milyar 571,1 milyon Euro , toplam net geliri ise 5 milyar 370,8 milyon Euro seviyesinde gerçekleşmişti.

Açıklamada, BioNTech'in bu yılın ikinci çeyreğinde toplam gelirinin 167,7 milyon Euro , net zararının ise 190,4 milyon Euro olduğu kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde şirketin toplam geliri 3 milyar 196,5 milyon Euro , net kârı 1 milyar 672 milyon Euro seviyesinde gerçekleşmişti.

BİONTECH TAZMİNAT DAVALARININ MERKEZİNDE

Almanya'da bir sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla BioNTech aleyhine açtığı davanın ilk duruşması haziran ayında Hamburg Bölge Mahkemesi'nde yapılmıştı.

REKLAM

Söz konusu sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra ortaya çıktığını söylediği kalp ritmi bozukluğu, vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların neden olduğu bedensel zarar için 150 bin Euro tazminat talebinde bulunmuştu.

Davacı belirlenmemiş maddi zarar için de şirketten ayrıca tazminat talep etmişti.

Söz konusu dava, iki hukuk firması tarafından takip edilen milyonlarca Euro tazminat talebinden biri olmasıyla dikkati çekiyor.

Davaları açan diğer hukuk firması Mainz merkezli Casar-Preller olurken; Rogert & Ulbrich, Kovid-19 aşılarının iddia edilen yan etkileri nedeniyle tazminat talep eden müşteriler için yaklaşık 250 dava açtığını, Caesar-Preller de 100 davayı temsil ettiğini duyurmuştu.

İki hukuk firması, daha önce Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in dizel emisyon skandalı nedeniyle tüketicilere tazminat ödenmesini sağlamıştı.

Almanya'da uygulanan 224 milyon aşı dozunun yaklaşık 4'te üçü BioNTech tarafından üretilirken, tazminat taleplerinin büyük çoğunluğunun aşılarda mRNA teknolojisinin kullanımına öncülük eden BioNTech'e karşı açıldığı belirtilmişti.

Almanya'daki davalar, BioNTech'in Kovid-19 salgınından bu yana dünya çapında karşılaştığı en büyük tazminat talebini temsil ediyor.