Türkiye kısa bir süre önce Biontech ile 12 milyon dozluk bir aşı anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın ardından aşı çalışmaları hız kazandı. Aşı olabilecek gruplarda artış yaşandı. Vatandaşlar Aile Sağlığı Merkezlerinde, özel ve devlet hastanelerinde aşı olabiliyor. Aşı randevusu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden alınabiliyor.

BİONTECH AŞISI KİMİN?

Biontech 2008'de Almanya'nın Mainz kentinde Türk-Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulmuştur. Koronavirüse karşı etkili aşı Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından keşfedilmiştir.

BİONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Çok yaygın olanlar:

Baş ağrısı

Eklem ağrıları

Kas ağrıları

Enjeksiyon bölgesinde ağrı

Yorgunluk

Üşüme

Ateş

Enjeksiyon bölgesinde şişlik

Daha az yaygın olan başka yan etkiler de görülebilir.

Yan etkiler, ikinci dozdan sonra daha yaygın şekilde görülebilir.