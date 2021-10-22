Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar için Biontech 3. doz aşı randevularını gündemine aldı. Vatandaşlar '3. doz aşı ne zaman yapılmalı?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuyla ilgili bilgiler...

BIONTECH 3. DOZ AŞI NE ZAMAN?

Gözler bu konuda Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Özellikle 2 Biontech aşı olanların 3. hatırlatma dozunu ne zaman olacağına Sağlık Bakanlığı'nın kararı belirleyecek. Bakanlıktan bu yönde karar çıkması noktasında 2 doz Biontech aşı olanların hatırlatma dozu için sistem üzerinden yeni aşı tanımları açılacak.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde okullarda rastgele PCR testi araştırmasına başlanmıştı. Edinilen ilk verilere göre, şehirlerdeki vaka yoğunluğu ile okullardaki pozitif vaka yoğunluğu benzer çıktı. Örneğin İzmir'de alınan örnreklerde vaka sayısı az olduğu için ilde İzmir'deki okullardan rastgele alınan PCR örneklerinden de pozitiflik oranı düşük çıktı.

Ancak Güneydoğuda vaka yoğunluğu fazla olduğu için buradaki rastgele PCR'larda pozitiflik oranları yüksek. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde rast gele PCR örneklerinin sonuçlarını açıklaması bekleniyor.