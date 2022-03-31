BioNTech, 10,3 milyar euro kar açıkladı

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Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucuları olduğu, Kovid-19 aşısını geliştiren şirket BioNTech, 2021 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin 2021'de net karı, net gelirlerindeki yükselişle 10,3 milyar euroya ulaştı. BioNTech, 2020'de 15,2 milyon euro kar açıklamıştı.

HİSSE BAŞI KARI 0,06 EURODAN 39,63 EUROYA ÇIKTI

BioNTech'in, 2020'de 482,3 milyon euro olan toplam gelirleri geçen yıl 18,97 milyar euroya yükselirken, hisse başına karı da 0,06 eurodan 39,63 euroya çıktı.

BioNTech, bu yıl yapılan toplam 2,4 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 13-17 milyar euroluk gelir elde etmeyi öngörüyor. Şirket, AR-GE faaliyetlerine 1,5 milyar euro harcamayı planlıyor.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile geçen yıl 165'i aşkın ülkeye 2,6 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

4,8 MİLYAR EURO VERGİ ÖDEYECEK

BioNTech, 2021 mali yılı için 4,8 milyar euro, yani yaklaşık 78 milyar lira vergi ödeyeceğini de duyurdu.

Alman biyoteknoloji şirketi, diğer hastalıkların yanı sıra sıtma ve tüberküloz için tedaviler geliştirmeye çalışırken, Omicron varyantına özel aşı için de denemeler yapıyor.

Öte yandan, piyasa değeri yaklaşık 42 milyar dolar olan şirket, gelecek 2 yılda 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı ve hisse başına 2 dolar nakit temettü ödenmesini şirketin yıllık genel kurulunda onaya sunacağını da duyurdu.

BioNTech'in geçen yıl yaklaşık 19 milyar euroluk aşı satışı doğrudan Almanya'nın GSYH'sine gelir olarak girdi. Bunun, Almanya'nın GSYH'sine 0,5 puanlık katkı sağladığı belirtiliyor.

"ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN HEM TÜRKİYE'NİN HEM DE ALMANYA'NIN GURURU"

Dünyanın birçok ülkesinden ve kurumundan ödül alan Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, son olarak 'Paul-Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022' ödülünü almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Almanya Başbakanı Scholz'un Türkiye'yi şansölye makamında ilk kez ziyareti sırasında, "Kovid salgını sürecinde Özlem Türeci ve Uğur Şahin hem Türkiye'nin hem Almanya'nın gururu oldular" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs salgınında geliştirdikleri aşının birçok ülkede kullanıldığı BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verilmişti.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Moritz Körner, bilim insanları Özlem Türeci ve eşi Uğur Şahin'in fotoğraflarının yeni euro kağıt paralarının üzerinde yer almasını önermişti.