10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup’ta başvuru süreci tamamlandı. Programa başvuran 56 biyogirişimcinin değerlendirilmesi sonucunda 14’ünün programa kabul edildiği kaydedildi.
Öncelikle online eğitim programını tamamlayacak olan biyogirişimcilerin, uzman eğitmenler ve sektörün önde gelen profesyonellerinden mentorluk alacakları ve workshopların yer alacağı üç günlük Biyogirişimcilik Kampına girecekleri bildirildi.
BIO Startup Program dahilinde gerçekleşecek ilk biyogirişimcilik kampının ardından 24 Mart 2020 Salı günü, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi işbirliğiyle, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsteki Demir Demirgil Salonu’nda BIO Startup Demo Day gerçekleşecek.
ABD'YE GİDECEKLER
Demo Day’de yapılacak sunumların değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek üç biyogirişimci ise dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu BIO Convention’a katılmak için San Diego’ya gitmeden önce hazırlık kampına girecek.
Biyogirişimciler, küresel aktörlerle verimli temaslarda bulunmak için regülasyon, patent, iletişim gibi alanlarda yol haritaları üzerine çalışma ve birebir mentorluk seanslarına katılma şansına sahip olacaklar. Bunun yanı sıra BIO Convention öncesinde BIO Partnering hazırlıkları gerçekleştirilecek.
AIFD Yatırım Politikaları ve Kurumsal İletişim Direktörü Cengiz Aydın, "Dünyada ilaç Ar-Ge sürecinin temel araştırma kısmının giderek daha çok startuplar üzerinden gerçekleştiği bu dönemde, bu program ile Türkiye’de faaliyet gösteren biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanındaki girişimcilerin küresel ağlara erişimini sağlamak ve küresel oyuncularla etkileşiminde hızlandırıcı, kolaylaştırıcı bir rol oynamaktan mutluluk duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında beşincisi gerçekleşecek BIO Startup Program’a katılacak girişimcilerimizle yine Türkiye’de yaşam bilimleri ve sağlık biyoteknolojisi alanlarına katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.
BIO Startup Program’a kabul edilen 14 finalist biyogirişimci ise şu şekilde, Virasoft, LumiLabs, GlaucoT, Mikronos, Biogenuslab, Meinox, Araltek Medical Device Designing, PortMera, Pacem Medikal Teknoloji, GlakoLens, Funktor, Oruba Medikal Teknoloji, IsTech Grup, Alice Beyaz Tavşan Biyoteknoloji ve Medikal Arge Danışmanlık.
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