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Binnur Kaya'dan nostaljik paylaşım: Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden - Magazin haberleri

Binnur Kaya'dan nostaljik paylaşım: Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden

Binnur Kaya, yıllar öncesini andı. Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncularından Filiz Akın'ın da bulunduğu bir çocukluk fotoğrafını yayınlayan Kaya, "Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden..." dedi

Giriş: 20.12.2022 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden 'Güzel Günler'de 'Kıymet' karakterini canlandıran Binnur Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

  • "HAYALLERİMİ HAYRANLIKLA SEYRE DALDIĞIM ZAMANLARDAN"

    50 yaşındaki oyuncu, aralarında Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncularında Filiz Akın'ın da yer aldığı bu fotoğrafı yayınladı.

    Binnur Kaya, paylaşımına "Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden... Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan... Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim. Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri... Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran... Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun..." notunu düştü.

  • Filiz Akın da Kaya'nın gönderisine "Çok teşekkürler bu güzel paylaşım beni çok duygulandırdı. Hem mutlu etti hem de sevgi mesajı ameliyatlı kulağımın acısına iyi geldi. Daha hızlanır iyileşmem" yorumunda bulundu.

     

     

  •  Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

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