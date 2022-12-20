"HAYALLERİMİ HAYRANLIKLA SEYRE DALDIĞIM ZAMANLARDAN"
50 yaşındaki oyuncu, aralarında Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncularında Filiz Akın'ın da yer aldığı bu fotoğrafı yayınladı.
Binnur Kaya, paylaşımına "Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden... Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan... Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim. Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri... Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran... Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun..." notunu düştü.