        Haberler Yaşam Binlerce yıllık taşlar nano teknolojiyle ayağa kalkıyor

        Bakan Ersoy: Yeni yöntem ilk kez Nemrut'un taşlarına nefes oldu

        Nemrut Dağı'nın Doğu ve Batı teraslarında yer alan eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sağlamlaştırma projesiyle koruma altına alınıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 11:13 Güncelleme: 21.08.2025 - 11:15
        Binlerce yıllık taşlar nano teknolojiyle ayağa kalkıyor
        Nemrut’un zirvesindeki binlerce yıllık dev heykeller için yepyeni bir dönem başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının sağlamlaştırma projesiyle, Tümülüs'te yer alan kolosal heykeller güçlendiriliyor.

        İlk kez uygulanan yeni yöntem dev taşlara nefes oluyor. Nemrut Dağı’nın Doğu ve Batı teraslarında yer alan eserler nano teknolojiyle koruma altına alınıyor.

        ÇAĞIN EN İLERİ TEKNİKLERİYLE GÜÇLENİYORLAR

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nemrut’un zirvesindeki dev heykellerle ilgili olarak sosyal hesabından yaptığı paylaşımda; ilk etap çalışmaların üç hafta içerisinde tamamlandığını duyurdu.

        Beş yıllık bir süreçte, çağımızın en ileri teknikleriyle gerçekleşecek çalışmalarla, bu eşsiz mirasın gelecek kuşaklara aktarılacağını belirten Bakan Ersoy paylaşımında şunları ifade etti:

        “Nemrut’un binlerce yıllık mirasını çağımızın en ileri teknikleriyle geleceğe taşıyoruz. Yürütülen ilk sağlamlaştırma çalışmalarıyla Antiochos ve Kartal başları ile Apollon heykeli yeniden bütünlüğüne kavuştu. Doğu ve Batı teraslarında nano teknolojiyle yapılan bu müdahaleler sayesinde taşların dokusu güçlendirildi, çatlaklar kapatıldı.

        Taşların dokusunu güçlendiren nano kireç ve nano silikat yöntemleri ilk kez Nemrut’ta kalıcı şekilde uygulanıyor ve bu yeni yöntem ilk kez Nemrut’un taşlarına nefes oldu. Yapıları gelecek nesillere taşıyacak olan en doğru yöntem 2 yıl süren çalışmaların sonrasında belirlendi. Beş yıllık yol haritasıyla ilerleyecek bu proje, eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmak için attığımız en önemli adımlardan biridir. Nemrut’un zirvesinde başlattığımız bu çalışmalarla, insanlık tarihinin sessiz tanıklarını gelecek yüzyıllara güvenle emanet ediyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”

        İLK ETAP 3 HAFTADA TAMAMLANDI

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 7–27 Temmuz 2025 tarihleri arasında üç haftalık yoğun bir çalışmayla Doğu ve Batı teraslarındaki en kritik eserler üzerinde uygulamalar yapıldı.

        Adıyaman Müze Müdürlüğünden bir uzman ile altı restoratörün katıldığı çalışmalarda, Antiochos ve Kartal başları ile Batı terasındaki iki kumtaşı rölyef üzerinde kapsamlı müdahaleler gerçekleştirildi.

        NANO KİREÇ VE ESTETİK HARÇLA YENİ BİR KORUMA KALKANI

        Kireçtaşı eserlerde mekanik ve biyolojik temizlikten sonra nano taneli kalsiyum hidroksit çözeltisi kullanılarak taşın bünyesi güçlendirildi. Çatlakların dolgu işlemleri ise hidrolik kireç bağlayıcı estetik harç ile yapıldı. Kumtaşı eserlerde ise nano dağılımlı etil silikat çözeltisiyle sağlamlaştırma sağlandı ve suyun taş içine işlemesi engellendi.

        APOLLON BAŞLIĞI YENİDEN BİRLEŞTİ

        Doğu terasında yer alan Apollon heykelinin başlık kısmındaki, geçmişte farklı gruplar tarafından yapıştırılmış ve sonrasında ayrılmış olan parça, bu kez kalıcı şekilde birleştirildi.

        Böylece Nemrut’un simge eserlerinden biri yeniden bütünlüğüne kavuştu.

        BEŞ YILLIK BÜYÜK PROJE

        Nemrut Dağı Tümülüs'ünün dev heykelleri için planlanan sağlamlaştırma projesi beş yıllık bir yol haritasıyla ilerleyecek. Bakanlığın 2022 yılında başlattığı deneme çalışmaları ve 2023–2024 yıllarındaki kontrollerin ardından, bu yaz başlayan uygulamalar Nemrut’un geleceğini güvence altına alacak.

        GELECEK KUŞAKLARA BIRAKILAN MİRAS

        Bakanlık, dağın doruğunda gökyüzüyle göz göze duran bu eşsiz mirası, bilimsel yöntemlerle gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Bu çalışmalar tamamlandığında Nemrut’un dev taş yüzleri, artık yalnızca geçmişi değil, geleceği de koruyan birer anıt olarak ayakta kalacak.

        #nemrut
        #Bakan Ersoy
        #haberler
