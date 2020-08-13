Binlerce Yemenli Taiz'de güvenlik ve istikrarın sağlanması talebiyle gösteri düzenledi

AA

Şehit Aileleri Birliğinin çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Taiz'in ana caddelerinde yürüyen göstericiler, Yemen hükümetine "güvenlik ile istikrarı sağlaması ve vilayeti Husilerden temizlemesi" çağrısında bulunulan pankartlar taşıdı.

Öte yandan gösteriyi organize eden Şehit Aileleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos'ta Taiz'in kuzeyinde bazı silahlı unsurlar arasında çıkan ve 4 sivilin yaşamını yitirmesine, 6 sivilin de yaralanmasına neden olan olaylar kınandı.

Açıklamada, yetkililerden söz konusu olayların sorumlularıyla kararlılıkla mücadele etmesi istendi.

Taiz'in kuzeyinde bazı silahlı unsurlar arasında 9 Ağustos'ta çıkan çatışmalarda 4 sivil hayatını kaybetmiş, 6 sivil yaralanmıştı.