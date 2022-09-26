Binlerce Rus Finlandiya sınırına akın etti

Reuters'ın aktardığı habere göre, sınırdaki trafik bu sabah saatlerinde sakinlese de önceki haftalara göre oldukça yoğun geçti.

Putin, 21 Eylül'de kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurdu, seferberlik kapsamında 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağı açıklandı.

Buna göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Kararnameyle, seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.