Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Binlerce protestocu yine sokaklarda: İsrail'de emniyet müdürünün "siyasi baskı" gerekçesiyle istifası protestolara neden oldu

        Binlerce protestocu yine sokaklarda: İsrail'de emniyet müdürünün "siyasi baskı" gerekçesiyle istifası protestolara neden oldu

        İsrail'in başkenti Tel Aviv'de emniyet müdürünün "siyasi baskı" gerekçesiyle istifa etmesi tepki çekti. Ülke genelinde binlerce protestocu sokaklara indi

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 08:01
        • 1

          İsrail'in başkenti Tel Aviv Emniyet Müdürü Ami Eshed'in, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den gördüğü baskıyı gerekçe göstererek istifa etmesi, başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde protestolara ve olaylara yol açtı.

           

           

        • 2

          Emniyet Müdürü Ami Eshed, istifasını açıkladığı basın toplantısında, "kuralları, protokolleri, teşkilat yapısını ve kültürünü ihlal etmediği için bakanlığın beklentilerini karşılayamadığını" belirterek "İç savaşı önlemek için ağır bir bedel ödüyorum." dedi.

           

           

        • 3

          Daha önce Tel Aviv'deki hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı aylardır devam eden protestolara yumuşak müdahale ettiği gerekçesiyle Ben-Gvir tarafından görevden alınan ancak daha sonra yeniden göreve getirilen Eshed, göstericilerin kapattığı Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolunu "kafa ve kemik kırarak açabileceklerini" ancak bunu yapmadıklarını belirtti.

           

           

        • 4

          Eshed'in istifasını açıklamasından kısa bir süre sonra binlerce kişi Tel Aviv'de sokaklara döküldü. Tel Aviv'deki göstericiler İsrail bayraklarıyla Ayalon Otoyolu'nu iki yönlü saatlerce kapattı, yolda ateş yaktı, havai fişek attı.

           

           

        • 5

          İsrail polisi, arbedenin çıktığı olaylara, atlı polis birlikleri, TOMA ve güç kullanarak müdahale etti. Trafikte kaldığı için aracını protestocuların üzerine süren bir sürücü ile göstericiler arasında arbede çıktı, polisin sürücüyü gözaltına aldığı bildirildi.

           

           

        • 6

          İsrail basınındaki haberlere göre, ülke genelinde yaklaşık 30 noktada hükümetin karşıtı protestolara katılan gruplar sokaklara indi. Polis, 15'i Tel Aviv'de olmak üzere ülke genelinde en az 25 kişiyi gözaltına aldı.

           

           

        • 7

          TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

          İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

           

          Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

        • 8

          Ancak Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

           

          Netanyahu koalisyonu ve muhalefet arasındaki yargı düzenlemesi müzakerelerinin tıkanmasının ardından hükümet, yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye bastı.

        • 9

          İktidar, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak bir yasa tasarısını dün komisyondan geçirmişti.

           

          İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve diğer sağ politikalarına karşı çıkan protesto hareketi 6 aydır ülke genelinde gösterilerine devam ediyor.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bu bölgeler dikkat! Sağanak var
        Bu bölgeler dikkat! Sağanak var
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Meta'nın Twitter'a rakibi açıldı!
        Meta'nın Twitter'a rakibi açıldı!
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        İsrail'de binlerce protestocu yine sokaklarda
        İsrail'de binlerce protestocu yine sokaklarda
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        7 gollü maçta mağlup
        7 gollü maçta mağlup
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        Icardi ve Yusuf Demir yanıtı!
        Icardi ve Yusuf Demir yanıtı!
        İşte yeni zamlı maaşlar
        İşte yeni zamlı maaşlar
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Bu yıl ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
        Bu yıl ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
        Gaziantep'teki fabrika yangınında ağır bilanço: 35 milyon dolar
        Gaziantep'teki fabrika yangınında ağır bilanço: 35 milyon dolar
        Şekip Taşpınar taburcu oldu
        Şekip Taşpınar taburcu oldu
        Lazio'nun Torreira ısrarı sürüyor!
        Lazio'nun Torreira ısrarı sürüyor!
        Togg'un haziran ayı satışları açıklandı
        Togg'un haziran ayı satışları açıklandı
        Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan güneş atağı!
        Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan güneş atağı!
        Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı!
        Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı!
        "Bu sene şampiyonuz"
        "Bu sene şampiyonuz"