The New York Times çalışanları grevde

ABD'li The New York Times'ın kendi sitesinde yer verdiği habere göre, gazetenin muhabirleri ve editörleri, sendikaları ile şirket arasındaki görüşmelerin uzadığını ve sınırlı ilerleme gösterdiğini söyleyerek Perşembe günü 1 günlük greve başladı. Bu gazete tarihinde 40 yıl sonra gerçekleşen ilk grev oldu.

SÖZLEŞME MART 2021'DE SONA ERDİ

Görsel: Associated Press

The New York Times ve gazeteciler tarafından kurulmuş bir işçi sendikası olan New York NewsGuild arasındaki sözleşme Mart 2021'de sona erdi ve o zamandan beri yaklaşık 40 pazarlık görüşmesi yapıldı. İki taraf da maaşlar, sağlık ile emeklilik hakları ve diğer konularda bir anlaşmaya varamadı.

Bunun üzerine 1100'den fazla çalışan 24 saat grev kararı aldı. New York NewsGuild, haber servisinde, reklamcılıkta ve şirketin diğer alanlarında yaklaşık 1450 çalışanı temsil ediyor. The New York Times'ın haber merkezinde ise 1800'den fazla kişi çalışıyor.