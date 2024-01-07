Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Binlerce kişi bir araya geldi: Tel Aviv'de Netanyahu görevden alınsın protestosu

        Binlerce kişi bir araya geldi: Tel Aviv'de Netanyahu görevden alınsın protestosu

        İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar 3. ayında devam ederken, Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçim talebiyle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 07.01.2024 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar üç aydır devam ederken İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

        • 2

          Netanyahu hükümetinin politikalarının Filistin direniş örgütü Hamas'ın "güçlenmesine" imkan sağladığını savunan göstericiler ellerinde, "Bizi aptallar yönetiyor" ve "(Gazze'deki İsrailli) Esirler 92 gündür çile çekiyor, Netanyahu ve (Benny) Gantz'ın umrunda değil" yazılı dövizler taşıyarak, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.

        • 3

          Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekrandaki "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti.

        • 4

          Göstericilerden bir kısmı binlerce sivilin katledildiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları desteklediklerini ifade ederek, Netanyahu’yu Hamas'a karşı "başarısız" olmakla suçladı.

        • 5

          Gazze sınırında bulunan Sderot kentindeki evinden savaş nedeniyle tahliye edilen Gali Basudo isimli İsrailli, gösteride yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den önce İsrail'in izniyle Katar'ın Gazze'ye yaptığı para yardımına işaret ederek, "İsrail hükümeti sadece Hamas'a çantalar dolusu para vermekle kalmadı, Gazze sınırında ikamet eden bizleri de sattı. (İsrail hükümeti) Bizden vazgeçti ve söylediği yalanlar 7 Ekim'de yüzümüzde patladı." dedi.

        • 6

          NETANYAHU'YA DESTEK AZALIYOR

          İsrail'de son dönemde yapılan anketler, Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud partisinin oylarının yarı yarıya düştüğünü gösteriyor.

        • 7

          İsrail'in Kanal 13 televizyonu, 31 Aralık'ta 700 katılımcı ile yaptığı kamuoyu yoklamasında, seçimlerin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisi Likud'un İsrail Parlamentosu'nda 16 sandalye alabileceğini ortaya koymuştu.

        • 8

          Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda şu an 32 sandalyesi bulunuyor.

        • 9

          Ankete göre Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı ve Ortodoks partilerden oluşan blok da sadece 45 milletvekili çıkarabiliyor ve hükümeti kurabilmek için gerekli olan 61 rakamının çok gerisinde kalıyor.

        • 10

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        İsias Otel sahibinden ilginç savunma
        İsias Otel sahibinden ilginç savunma
        Refüjü aşıp otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
        Refüjü aşıp otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
        "Yıldız gibi parlıyor"
        "Yıldız gibi parlıyor"
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        Blinken Türkiye'de
        Blinken Türkiye'de
        Svensson, Kartal oluyor!
        Svensson, Kartal oluyor!
        Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci evinde ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci evinde ölü bulundu
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        "Bayern Münih sistemini kuruyoruz"
        "Bayern Münih sistemini kuruyoruz"
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa