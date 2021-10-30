AA'nın haberine göre raflarda dizilen kahve fincanları ve tabaklarını görenlerin bunları ilgiyle izlediklerini anlatan Ljevar, "Bazıları eşyaları alıp götürmek istiyor. Bu nedenle çoğunu raflara yapıştırarak sabitledik. Onları da anlıyorum. Ben de böyle bir şey görsem bir tanesini alıp götürmek isterdim" diye konuştu.