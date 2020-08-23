Binlerce çocuk ve aileye "ekranla büyümesinler" eğitimi

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen ve il müdürlükleri tarafından sürdürülen proje ile çocuklar ve ailelerinin internet ortamındaki zararlı içeriklere ve kötü niyetli kişilere karşı bilinçlendirilmesi, dijital ve sosyal medyadaki kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması amaçlanıyor.
- 18 bin aileye ulaşıldı
Bakanlık verilerine göre, "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" projesi kapsamında haziran ayı sonu itibarıyla 160 bin 880 çocuk ve 18 bin aileye ulaşıldı. Aileler, güvenli internet, teknoloji kullanımı konusunda eğitim ve seminerlerden faydalandı.
Bilinçlendirme çalışmalarında güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, zararlı internet içerikleri ve bu içeriklerle karşılaşıldığında yapılabilecekler, çocukların sağlıklı gelişimi için TV izleme, teknoloji kullanma sürelerinin ne kadar olması gerektiği gibi konularda eğitim ve seminerler düzenleniyor.
- Ekran bağımlılığının azaltılması hedefleniyor
Projeyle teknoloji çağının en büyük problemlerinden biri olan ekran bağımlılığının önüne geçilmesi, çocukların oyun ve etkinliklerle gelişimlerinin desteklenmesi ve ailelerin bu konudaki duyarlılığının artırılması hedefleniyor.
Bu çerçevede çocuklar için açık hava aktiviteleri, birlikte yaşama kültürünü benimseyecekleri oyunlar, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler konusunda da yüz yüze-online eğitimler ile sosyal medya ortamları üzerinden bilgilendirmeler yapılıyor.
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