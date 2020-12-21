Bingöllü hindi üreticisi, salgına rağmen yeni yıldan umutlu

Bingöl-Erzurum karayolunun 15. kilometresinde 8 yıl önce abisi ve bir yeğeni ile birlikte hindi çiftliği kuran Günerigök, yıl boyunca beslediği hindileri, yılbaşı öncesinde satışa sunuyor.
AA muhabirine hindi işletmeciliğine ilişkin açıklamada bulunan Günerigök, geçmiş yıllara oranla, bu yıl Kovid-19 nedeniyle satışlarda bir durgunluk yaşandığını söyledi.
Her bütçeye uygun hindilerin mevcut olduğunu ifade eden Günerigök, şunları söyledi:
"7-8 yıldır ben, abim ve yeğenim hindi besiciliği yapıyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle satışlarımız durgun. Hindi çiftliği kurduğumuz bölgeyi kiraladık. Her bütçeye uygun hindilerimiz var. İsteyene canlı, isteyene kesip, temizleyerek kapıda teslim ediyoruz. Pandemi nedeniyle satışlarda durgunluk var. Pandemi öncesi Elazığ, Muş ve Diyarbakır’dan gelen müşterilerimiz vardı. Bu yıl gelen olmadı. Çevre illere de satış yapıyoruz.”
Günerigök, "Bu yıl 800 hindi besledik, şu an elimizde 500 tane var. Her bütçeye uygun hindilerimiz var. İsteyene 5 kilo da 8 kilo da verebiliriz. Daha büyük hindiler de var. Hindinin kilosunu da 28 liradan satıyoruz. Ortalama bir hindi 8 kilo geliyor ve 14 kiloya kadar da var." diye konuştu.
- "Tamamen doğal ve organik"
Doğal ortamda besledikleri hindilerin tamamen organik olduğunu vurgulayan Günerigök, şöyle devam etti:
"Yaz boyunca doğal ortamda besledik. Şimdi satışlar için yol güzergahına yakın alana getirdik. Pandemi nedeniyle bu yıl fazla bir yoğunluk ve talep yok. 7-8 yıldır bu işi yapıyorum. Pandemi öncesi 1-2 Ocak'ta tüm hindileri satıyordum. Bu yıl ise 150 hindi satabildik. Bu pandemi nedeniyle herhalde bu yıl daha çok bekleyeceğiz."
- "En büyük temennim, pandeminin son bulmasıdır"
En büyük temennisinin pandeminin son bulması olduğunu söyleyen Günerigök, "Bu hindilerin günlük masrafı 600 liradır ve bu da ayda 18 bin lira yapıyor. Bu satışlarımız zamanında olmazsa biz gerçekten zor durumda kalacağız. İnşallah önümüz açılır ve devletinde desteğini bekliyoruz. En büyük temennimiz bu pandeminin bir an önce ortadan kalkmasıdır. İnşallah herkes işine gücüne yine gider” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!