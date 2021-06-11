Yangın, Genç ilçesine bağlı Servi Bölgesi’nde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormandan dumanlar yükseldiğini gören yöre halkı durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye 2 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı ve 10 personel sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümeden söndürdü.