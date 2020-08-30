Bingöl’de dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya inişi yaptı

Bingöl'de Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, Bingöl-Erzurum kara yolunun 35. kilometresindeki 40 metre yükseklikteki kayalıklardan halat yardımıyla iniş yaptı.Kulüp Başkanı Ramazan Küçükhazar, gazetecilere yaptığ açıklamada, milli mücadelenin önemine işaret ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak ve şehitleri anmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.Küçükhazar, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık alanda tedbirlere uyarak iniş yapan dağcıların Türk Bayrağı açtığını kaydetti.

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