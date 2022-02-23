Bingöl’de çığ düştü!

Çığ, Karlıova-Yedisu ilçesi arasındaki Kaynarpınar köyü mevkiinde düştü. 3 farklı noktada çığ düşmesinin tespit edilmesinin ardından bölgeye Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

Yol geçici süreliğine araç trafiğine kapatılırken, ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.