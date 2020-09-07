Bingöl Vali Yardımcılığı yürüten Yusuf Gemici ve Ali İhsan Başak, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden alındı. Gemici ve Başak´ın yerine görevlendirmelerin yapılacağı bildirildi.

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