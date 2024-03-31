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        Haberler Gündem Bingöl Belediye başkan adayları kimlerdir? Bingöl Belediyesi hangi partide? Bingöl Belediye başkanı kimdir?

        Bingöl Belediye başkan adayları kimlerdir? Bingöl Belediyesi hangi partide? Bingöl Belediye başkanı kimdir?

        Bingöl Belediyesi hangi partide? Bingöl Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bingöl Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bingöl Belediyesini hangi parti kazandı ve Bingöl Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bingöl yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:10
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        Bingöl Belediye başkan adayları kimlerdir? Bingöl Belediyesi hangi partide? Bingöl Belediye başkanı kimdir?
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        Bingöl BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bingöl Belediye Başkanlığını 18954 alınan oy ve %38.60 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Erdal Arıkan kazanmıştır.

        Bingöl Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 6

        Milliyetçi Hareket Partisi 1

        Cumhuriyet Halk Partisi 1

        Bingöl BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        REMZİ GÜÇLÜ - YTP Bingöl Belediye Başkan Adayı AYDIN BÜRÇÜN - DEM Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı VEDAT GÖNLÜAÇIK - MİLLİYOL Bingöl Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KAYA - DSP Bingöl Belediye Başkan Adayı MESUT GÜNAYDIN - DEVA Bingöl Belediye Başkan Adayı AHMET UÇAR - ZP Bingöl Belediye Başkan Adayı ERDAL ARIKAN - AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı AYTEN ARGIŞ - HAKPAR Bingöl Belediye Başkan Adayı BURAK MASAT - TKH Bingöl Belediye Başkan Adayı İBRAHİM İNİŞ - HKP Bingöl Belediye Başkan Adayı MEHMET ZİYA BUYANKARA - YENİDEN REFAH Bingöl Belediye Başkan Adayı YÜCEL DARA GÖKEL - CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı BAYRAM ÖRNEK - MP Bingöl Belediye Başkan Adayı MEHMET FATİH AY - BTP Bingöl Belediye Başkan Adayı MEHMET ESER - SP Bingöl Belediye Başkan Adayı ERKAN TÜMEN - İYİ Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı YUNUS EMİROĞLU - HÜDAPAR Bingöl Belediye Başkan Adayı

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