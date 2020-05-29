Bingöl ve Mardin'de stadyumda cuma namazı

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Bingöl ve Mardin'de açık alanlar ve cami avlularında Kovid-19 tedbirleri kapsamında binlerce kişi saf tuttu.
Bingöl'de namaz için belirlenen 391 noktadan Recep Tayip Erdoğan Mahallesinde bulunan TOKİ Camisinde, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla şükür kurbanı kesildi.
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 aydan bu yana camilerin cemaatinden uzak kaldığını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu ile aldığı karar doğrultusunda camilerin bugün yeniden cemaatine kavuştuğunu aktardı.
"Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl'de de camilerin yeniden ibadete açılıyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Rabb'im bundan sonra hiçbir vesileyle bizleri camisiz, ezansız ve cemaatsiz bırakmasın." diyen Ekinci, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl'de de kurban kestiklerini dile getirdi.
İnönü Mahallesindeki eski terminal alanında cuma namazı kılan vatandaşlardan Abdullah Bilmez, cemaatle birlikte cuma namazı kıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.
Bingöl'ün Genç ilçesinde namaz kılınan alanlardan biri de stadyum oldu. Genç Stadyumu'na gelen vatandaşların futbol sahasında ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.
İlçe Müftüsü Mahmut Kaya, namaz öncesi yaptığı konuşmada, son genelge ile cami avlularında cuma namazı izni çıktığını ancak ilçedeki cami avlularının küçük olması ve virüs riskinin devam etmesi nedeniyle stadyumda namaz kılacaklarını söyledi. Merkez Camisi İmamı Yaşar Özer tarafından da hutbe okundu. Cuma namazını Müftüsü Kaya kıldırdı.
- Ömerli Stadyumu'nda cuma namazı eda edildi
Mardin'de aralarında tarihi camilerin avlusunun da bulunduğu 156 noktada cuma namazı eda edildi. Ömerli Stadyumu da namaz kılınan alanlar arasında yer aldı. Sosyal mesafe kuralına göre stadyumda saf tutan Mardinliler, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde cuma namazını kıldı, dua okudu.
,Sabahattin Kaya,Aydın Arık
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!