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Bingöl ve Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu

Bingöl ve Elazığ'da etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde yer yer doluya dönüştü. Her iki kentteki sürücüler ve yayalar, yağış nedeniyle zor anlara yaşadı

Giriş: 12.04.2023 - 01:54 | Güncelleme: ABONE OL
Bingöl ve Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu
İki ilde sağanak ve dolu etkili oldu
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AA

Bingöl ve Elazığ'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

AA'nın haberine göre, Bingöl'de aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa süreli dolunun da etkili olduğu kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

ELAZIĞ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Elazığ'da akşam saatlerinde bir süre etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı.

Yoğun yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarla alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyururken, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, kuvvetli rüzgar nedeniyle baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

Kentte sağanağın aralıklarla cuma gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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