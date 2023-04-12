İki ilde sağanak ve dolu etkili oldu

AA

Bingöl ve Elazığ'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. AA'nın haberine göre, Bingöl'de aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa süreli dolunun da etkili olduğu kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

ELAZIĞ Fotoğraf: DHA Elazığ'da akşam saatlerinde bir süre etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı. Yoğun yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarla alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI Fotoğraf: İHA Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyururken, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, kuvvetli rüzgar nedeniyle baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi. Kentte sağanağın aralıklarla cuma gününe kadar süreceği tahmin ediliyor. *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.