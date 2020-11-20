Bingöl ve Elazığ'da mevsimin ilk karı yağdı

Bingöl'de sabah başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Mevsimin ilk karının düştüğü Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

Karlıova'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Bazı vatandaşların yağışa hazırlıksız yakalandığı görüldü.

Yedisu ilçesinde de mevsimin ilk karını gören vatandaşlar, sevinç yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde devam edeceğini bildirdi.

- Elazığ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Baba Dağı'nda kar yağışı başladı.

Sivrice ilçesi sınırlarında yer alan ve Hazar Kayak Tesisleri'nin yer aldığı Hazar Baba Dağı'na aralıklı olarak yağan kar sonucu dağın etekleri beyaza büründü.