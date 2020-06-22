Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den depreme ilişkin değerlendirme:

AA

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Vali Ekinci, deprem ilişkin yaptığı açıklamada, depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve milletvekillerinin deprem gecesi bölgeye geldiklerini anımsattı.

- 293 ahır hasar gördü

5,7 şiddetindeki depremin ardından 266 artçı deprem yaşandığını, buna bağlı olarak da evleri hasar görmeyen depremzedelerin çadırda kalmayı tercih ettiğini belirten Ekinci, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 1082'si Karlıova olmak üzere 2 bin 849 çadır kurduk. Hasar olmamasına rağmen 'çok korktuk, evde kalamıyoruz' diyenlere de çadır yardımımız devam ediyor. 3 ilçemizde 293 ahır hasar gördü. Burada da 44 küçükbaş, 85 kanatlı hayvan telef oldu. Bugüne kadar 3 milyon 18 bin lira AFAD ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca gönderildi. Bu yardımlar çerçevesinde 532 bin lira bugün itibariyle harcandı. Aynı zamanda 538 gıda kolisi de vatandaşlarımıza dağıtıldı."

Vali Ekinci, Türk Kızılay tarafından 30 bin 650 öğün yemek, 8 bin 850 kumanya kahvaltı, 567 gıda kolisi dağıtıldığını işaret ederek, sivil toplum kuruluşlarının gönderdiği yardımlarını da depremzedelere ulaştırıldığını ifade etti.

- Güvenlik Korucusu İsa Kumral'ın tedavisi Ankara'da sürüyor

Depremde 13 kamu binasının zarar gördüğünü kaydeden Ekinci, şunları aktardı:

"Kaynarpınar Jandarma Karakolunda görevli Güvenlik Korucumuz İsa Kumral enkazın altında kalarak parmaklarını kaybetmişti. Onun da şu Ankara'da tedavisi devam ediyor. Rabb'im ona da şifa ihsan eylesin. Deprem ile birlikte toplam 35 kardeşimiz hastanelere müracaat etti. Bu kardeşlerimizden şu an sadece İsa Kumral'ın hastanede tedavisi devam ediyor, diğerleri taburcu oldu."

- Solhan'daki sel felaketi

Vali Ekinci, Solhan ilçesine bağlı Arakonak beldesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin soru üzerine, "Orada da 12 konutumuz, 3 ahırımız ve yaklaşık 200 dönüm tarım arazimiz zarar gördü. Vatandaşlarımıza hizmetlerin ulaştırılmasına gayret ediliyor. Biz inanıyoruz ki el birliğiyle, gönül birliği içerisinde olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir problem yoktur." yanıtını verdi.