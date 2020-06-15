Bingöl Valisi Ekinci ve Yedisu Kaymakamı Ocak, Elmalı köyünü ziyaret etti

AA

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Elmalı köyünde incelemelerde bulunan Ekinci ve Ocak, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Yaraların sarılması için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kadir Ekinci ve Oğuzhan Ocak, deprem bölgesinde görev yapan AFAD, Türk Kızılay ve jandarma ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Görüştüğü bir depremzedenin, "Sağ olun, teşekkürler. Zaten sıkıntılarımızı gideriyorsunuz." ifadeleri üzerine Vali Ekinci, "İstediğimiz bu, gönüller bir olsun yeter. Gerisi önemli değil. Bizler de sizler için buradayız." diye konuştu.

Daha sonra kurulan çadırlarda inceleme yapan Ekinci ve Ocak, daha sonra köyden ayrıldı.

,Selami Küçükoğlu