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Bingöl'ün yüzen adaları bu sene ziyaretçi sayısında zirveye ulaştı

Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, bu sene 45 bin kişi ile ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Kent turizminin simgeleri arasında yer alan yüzen adalar, bu yıl gelen ziyaretçilerle son 10 yılın zirvesini gördü. Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erkan Davran, alanda vatandaşların zaman geçirebileceği kır kahvesi, piknik alanları ve kameriye bulunduğunu aktararak, herkesi güzel vakit geçirmeleri için yüzen adalara davet etti

Giriş: 28.12.2022 - 12:57 | Güncelleme: ABONE OL
Bingöl'ün yüzen adaları ziyaretçi rekoru kırdı
AA

Bingöl'de, rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, bu sene 45 bin kişi ile ziyaretçi sayısında zirveye ulaştı.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrası sınırlarında bulunan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, kent turizminin simgeleri arasında yer alıyor.

SON 10 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce 2003'te "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan alanda hizmet veren işletme tarafından günlük tutulan ve ilgili müdürlüğe haftalık gönderilen kayıtlara göre, 2019'da 30 bin 400, 2020'de 20 bin, 2021'de 30 bin ziyaretçi ağırladı. Yüzen adalar, bu yıl ise 45 bin ziyaretçi sayısı ile son 10 yılın zirvesini gördü.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erkan Davran,

"ZİYARETÇİ POTANSİYELİ YÜKSEK BİR ALAN"

yüzen adaların ziyaretçi potansiyeli yüksek bir alan olduğunu söyledi. Adaların yaklaşık 300 metrekarelik bir alandan oluştuğunu ifade eden Davran, gölün üzerinde dişbudak ağaçlarının bulunduğunu belirtti.

"YURT İÇİNDEN, YURT DIŞINDAN YOĞUN ZİYARETÇİ GELİYOR"

Adaların toprak bütünlüğünü sağlamasında en büyük faktörün üzerindeki sazlıklar olduğunu ve bunun da toprağın dağılmasını engellediğini anlatan Davran, şöyle konuştu: "Yüzen adalar kentin turizm potansiyeline iyi düzeyde katkı veriyor. Yurt içinden, yurt dışından yoğun ziyaretçiler bölgemize gelmektedir. Bu yıl yüzen adalar en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Geçmiş yıllara nazaran bu yıl yoğun ziyaretçi ağırladık" dedi.

"DÖRT MEVSİM FARKLI GÜZELLİKLER SUNUYOR"

Davran, yüzen adaların biyoçeşitlilik açısından da zengin olduğunu dile getirerek, alanda 15 endemik tür bulunduğunu ifade etti. Bu turizm potansiyelinin ziyaretçilere dört mevsim farklı güzellik sunduğuna işaret eden Davran, her geçen yıl ziyaretçi sayısının daha da artmasını beklediklerini söyledi. Davran, alanda vatandaşların zaman geçirebileceği kır kahvesi, piknik alanları ve kameriye bulunduğunu aktararak, herkesi güzel vakit geçirmeleri için yüzen adalara davet etti.

"GÖLÜN ÜZERİNDEKİ AĞAÇLAR ÇOK İLGİMİZİ ÇEKTİ"

Yüzen adaları görmek için Elazığ'dan gelen vatandaşlardan Volkan Karataş, "Güzel ve doğal bir ortamda iyi vakit geçirdik. Gölün üzerindeki ağaçlar çok ilgimizi çekti." diye konuştu.

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