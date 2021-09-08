Bingöl'ün risk haritasındaki rengi aşılama oranı yükseldikçe değişiyor

AA

İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yoğun çalışmayla kentte vaka artışının önlenmesi ve bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşı çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Sıcak hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen mahalle, köy ve yaylalara giderek aşıya karşı önyargılı olanları ikna etmeye çalışan ekiplerin gayretleri sonucu Bingöl, bir aylık süreçte önce kırmızı kategoriden turuncuya ardından da sarı kategoriye geçti.

Aşı oranlarının yükselmesiyle son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının 618'den 317'ye gerilediği görüldü.

Valilik koordinesinde başlatılan "aşı seferberliği" kapsamında kent genelinde 40 mobil ekip ve 4 ambulansla çalışma yürüten sağlık ekipleri, toplam 234 bin doz aşı yaptı.

Bingöl'de 18 bin 400 kişinin daha aşı olmasıyla kentin rengi maviye dönüşecek.

- "İkna çalışmalarının etkili olduğunu görüyoruz"

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, AA muhabirine, kentte son bir aydır yürüttükleri çalışmalar neticesinde aşı oranlarının yüzde 65'in üstüne çıkarak sarı kategoriye ulaştıklarını söyledi.

Vaka sayıları ve aşı oranlarının birbiriyle ters orantılı olduğunu belirten Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Özellikle ilimizde aşı oranın artmasıyla vaka sayılarında ciddi bir azalma oldu ve vatandaşlarımız daha güvende. Bu kapsamda özellikle sağlık çalışanlarımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde vatandaşlara birebir ulaşmak, hane ziyaretleri yapmak ve özellikle de genç kesimi ikna çalışmalarının etkili olduğunu görüyoruz. Bu çalışmaların artarak devam edeceğine ve en kısa süre içerisinde ilimizde aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıkacağına inanıyoruz. Vaka sayılarını özellikle yakın bir zamanda 100 binde 100'ün altına çekerek vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına daha güvenli bir alanda olmak istiyoruz."

Gençlerin aşıya ilgisinin artırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Gündoğdu, "Bu noktada tüm gençlerimize çağrımız, hem toplumsal bağışıklığa daha hızlı ulaşmak hem de kendi sağlıklarını korumak adına bir an önce aşılarını yaptırsınlar." dedi.

Salgın riskinin sürdüğünü, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Gündoğdu, "Okulların açılmasıyla özellikle kapalı alanlarda ve şehir merkezindeki nüfus yoğunluğumuz bir miktar daha artacaktır. Çünkü özellikle yaz döneminde köylere giden nüfusumuz bu dönemde tekrar şehir ve ilçe merkezine geri dönüyor. Bu noktada riskin bir miktar daha artacağından endişeliyiz ama bu riski de aşılamayla ve ilave tedbirlere uyma noktasında bertaraf edeceğimize ve daha güvenli olacağımıza inanıyoruz."

İkinci doz aşısını olan Yadin Beroje de aşı yaptırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Şimdiye kadar bir hastalık geçirmedim. Ailemden de herkes aşı oldu. Mavi kategoriye geçmek için herkesi aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.​​​​​​​