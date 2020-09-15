Bingöl'ün Genç ilçesi, su sporlarıyla tanıtılacak

AA

Kısa sürede rafting takımının gençler tarafından ilgi görmesi üzerine, Kaymakam Arif Gül, kaymakamlık bütçesinden 12 kano satın alarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teslim etti.Murat Nehri'nde 10 genç, antrenör eşliğinde kano eğitimlerine başladı.Kaymakam Gül, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, ilçedeki diğer kurum yetkilileriyle kano eğitimlerinin yapıldığı alana giderek, çalışmaları yerinde inceledi.Gül ve beraberindekiler daha sonra antrenör ve sporcularla 8 kilometrelik parkuru kano ile tamamladı.- "İç turizmi canlandırıp, ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz"Genç Belediye Başkanı Dirik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede ilk olarak 11 yıl önce 12 kişiden oluşan "Genç Murat Rafting Takımı"nın kurulduğunu belirtti.Rafting takımının kurulmasının ardından su sporlarına yönelik ciddi bir ilgi oluştuğunu ve talepler gelmeye başladığını dile getiren Dirik, "Sayın Kaymakam bu yıl 12 kano satın aldı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teslim etti. Murat Nehri ciddi bir nimettir. Amacımız Murat Nehri'nin doğal güzelliklerini fırsata çevirip, spor oyunlarını yaygınlaştırmak ve iç turizmi geliştirmektir. Kano ve rafting alanında gençleri spora teşvik etmek ve iç turizmi canlandırıp, ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Danayiyen ise ilçede su sporlarını faal hale getirmek, gençleri bu branşlara yönlendirmek istediklerini aktardı.İlçede iller arası müsabakalar düzenleyip, ilçeye, kente ve Türk sporuna katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Danayiyen, "Sayın Kaymakamımızın da destekleriyle yeni yeni başlayan bu faaliyet çok büyük ilgi görecek. Türkiye çapında şampiyon sporcular yetiştireceğimize gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.