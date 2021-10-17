Finalistler açıklandı

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3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nde yarışacak olan kısa filmler ve senaryolar belirlendi

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Kalkınma Eski Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi tarafından desteklenen, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından 18 - 22 Ekim arasında düzenlenecek 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmler ve senaryolar açıklandı.

Türkiye'den 135, İran'dan 97, Kazakistan'dan 6, Azerbaycan'dan 4 ve Afganistan'dan 3 olmak üzere toplam 245 film için başvuruda bulunulduğu 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 24 finalist film, Mehmet Aslantuğ'un başkanlığında Jale Atabey , Ruhi Sarı, Vuslat Saraçoğlu, Nejat Birecik, Mehmet Ali Karga, Tuba Ünsal, Abdurrahman Çelik ve Prof. Dr. İbrahim Çapak tarafından değerlendirilecek.

45 başvurunun yapıldığı festivalde finale kalan 5 senaryodan ödül kazananı ise Alper Erze'nin başkanlığında Aydın Orak, Süha Bacanakgil, Dr. Funda Masdar Kara ve Sefa Zengin'den oluşan jüri belirleyecek.